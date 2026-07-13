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Σε καλοκαιρινή διάθεση η Μαρία Ηλιάκη. «Στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς», έγραψε στη λεζάντα της.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης αποχαιρέτησαν για φέτος τους τηλεθεατές της ΕΡΤ και της εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» και η παρουσιάστρια ξεκίνησε ήδη τις διακοπές της.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου το πρόγραμμα της ΕΡΤ έριξε αυλαία για φέτος, με τους δύο παρουσιαστές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβρη.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά το φινάλε, η Μαρία Ηλιάκη δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από τις διακοπές της που μόλις ξεκίνησαν στην Κρήτη.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, απεικονίζεται να ποζάρει στο πλευρό της κόρης της έχοντας για φόντο τη θάλασσα και το παλιό λιμάνι.

Στην αμέσως επόμενη φωτογραφία, απαθανάτισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου η κόρη της απολαμβάνει ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές στο πλευρό του παππού της, στο σπίτι του στην Κρήτη.

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«Κρήτη part 1 …στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο η παρουσιάστρια.

Μάλιστα, στα επόμενα στιγμιότυπα μοιράζεται την εντυπωσιακή θέα που απολαμβάνει τόσο την ώρα του ηλιοβασιλέματος, όσο και κατά της πρωινές ώρες.