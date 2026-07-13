Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17.30 και εξελισσόταν μακριά από οικίες ή υποδομές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076684053093228665}

Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.