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Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα ενώ στο σημείο επιχειρούν και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Φωτιά μαίνεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κοντά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076648733555482881}