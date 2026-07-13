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Η οροφή του κτιρίου κατέρρευσε αλλά ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00, καίγοντας υλικά και απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της στέγης, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

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Εξαιτίας των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

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Έρευνα για τα αίτια της φωτιά στο κτίριο του Badminton

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.