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Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο.

Μάχη με τη φωτιά στο Γουδί έδωσαν οι πυροσβέστες ώστε να την οριοθετήσουν και να την σβήσουν.

Η φωτιά ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάντμιντον, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00 και δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν ισχυρές, επιχειρώντας 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση υπήρχε και βοήθεια από εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

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Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ έλαβε συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ στην περιοχή παρέμεινε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο.