Προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων και των τρένων.

Φωτιά που ξέσπασε αργά σήμερα το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, είναι «εξαιρετικά σφοδρή» και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τη νότια Γαλλία, θα αναπτυχθούν για την κατάσβεσή της, έγινε γνωστό από πυροσβέστες.

Αυτή η ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροπλάνων στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», δήλωσε από την πλευρά του ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.

{https://x.com/TF1Info/status/2076376756731212149}

{https://x.com/MeteoNordParis/status/2076365394625941750}

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Νουαζί-συρ-λ'Εκόλ, έχει κάψει δεκάδες στρέμματα, διευκρινίσθηκε από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα θα ενισχύσουν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης.

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Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον αυτοκινητόδρομο A6, που συνδέει το Παρίσι με τη Λιόν και τη νοτιοανατολική Γαλλία, ενώ προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν το Παρίσι με τη Λιόν, έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

{https://x.com/asso_psfdf/status/2076380424385733088}

{https://x.com/InfosFrancaises/status/2076384472727949517}