Από την 1η Οκτωβρίου επεκτείνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική τιμολόγηση και στις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου σε ολόκληρη την αγορά.

Η νέα υποχρέωση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές, τη βελτίωση των φορολογικών ελέγχων και τον περιορισμό της έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Πώς θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση

Για τη διευκόλυνση της προσαρμογής προβλέπεται μεταβατική περίοδος σχεδόν τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οργανώσουν τη μετάβασή τους στο νέο καθεστώς. Από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, όλα τα τιμολόγια θα εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, «timologio» και «myDATAapp», οι οποίες καλύπτουν χωρίς επιπλέον κόστος ακόμη και τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αφορούν δημόσιες συμβάσεις.

Ποιες συναλλαγές καλύπτει το νέο καθεστώς

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Εφόσον ο αλλοδαπός πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, προβλέπεται η δυνατότητα διαβίβασης του παραστατικού με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, η αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη λήπτρια επιχείρηση καθίσταται υποχρεωτική. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει είτε τις υπηρεσίες πιστοποιημένου παρόχου είτε τις δωρεάν εφαρμογές της φορολογικής διοίκησης, οι οποίες παρέχουν ισοδύναμη λύση για την έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για τις παραβάσεις

Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για όσους δεν συμμορφώνονται με τις νέες υποχρεώσεις. Παραλείψεις ή παραβάσεις κατά την έκδοση και διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων επισύρουν πρόστιμα από 250 έως και 2.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις αυστηροποιούνται.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι τα τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένου παρόχου ή της εφαρμογής «timologio». Η έκδοση παραστατικών με χειρόγραφο τρόπο ή μέσω εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων (ERP), εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ρεύματος ή απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο, θεωρείται ως μη έκδοση τιμολογίου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το ύψος των προστίμων διαφοροποιείται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση και το αν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ. Για συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία ανά φορολογικό έλεγχο. Επιπλέον, η μη υποβολή ή η ανακριβής υποβολή στοιχείων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισύρει πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών που υπάγονται σε ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του φόρου που αντιστοιχεί στο μη εκδοθέν ή ανακριβές παραστατικό, με κατώτατο όριο τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στο 100% του αναλογούντος φόρου, ενώ τα ελάχιστα ποσά διαμορφώνονται στα 500 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.