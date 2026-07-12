Ποια είναι η πιο εύκολη τροφή που μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας για να μειώσετε τη χοληστερόλη;

Η διατήρηση της χοληστερόλης σε υγιές επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία της καρδιάς - και η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο.

Αλλά πριν προσθέσετε τις σωστές τροφές στα καθημερινά σας γεύματα και σνακ, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε αυτές που θα μπορούσαν να αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης. «Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τη χοληστερόλη μέσω της διατροφής είναι να διακόψετε ή να μειώσετε την πρόσληψη τροφών που αυξάνουν τη χοληστερόλη, όπως τα trans λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά και τα έλαια», λέει η Tracy Paeschke, M.D., καρδιολόγος στο Heart Health Prevention and Wellness.

Μόλις το κάνετε αυτό, η Δρ. Paeschke λέει ότι μπορείτε να αρχίσετε να εστιάζετε στην προσθήκη τροφών που διατηρούν τη χοληστερόλη σας χαμηλή. «Επαρκείς ποσότητες τόσο αδιάλυτων όσο και διαλυτών φυτικών ινών, ακόρεστων λιπαρών, τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες και μιας στοχευμένης, επαρκούς σε θρεπτικά συστατικά διατροφής μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερόλης», εξηγεί η Michelle Routhenstein, διαιτολόγος στο EntirelyNourished.com. «Αυτές οι τροφές συνεργάζονται για να βοηθήσουν στη δέσμευση της χοληστερόλης στο έντερο και επίσης βοηθούν στην απομάκρυνση και ανακύκλωση των λιπιδίων για τη μείωση της παραγωγής της».

Λοιπόν, ποια είναι η πιο εύκολη τροφή που μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας για να μειώσετε τη χοληστερόλη; Η Δρ. Paeschke συνιστά ξηρούς καρπούς, στοχεύοντας σε περίπου 1/3 φλιτζάνι ανάλατους ξηρούς καρπούς την ημέρα, όπως καρύδια, αμύγδαλα, φιστίκια και κάσιους. Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Nutrients διαπίστωσε ότι οι ξηροί καρποί μειώνουν σταθερά τα επίπεδα της συνολικής χοληστερόλης, της LDL (κακής) χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, καθώς και της λιποπρωτεΐνης Β, της πρωτεΐνης που αποτελεί τη δομή της επιβλαβούς LDL χοληστερόλης και της πλάκας.

Εάν ήδη τρώτε ξηρούς καρπούς σε καθημερινή βάση, η Routhenstein προτείνει να προσθέσετε περισσότερες φακές στα γεύματά σας για να βοηθήσετε στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης. «Οι φακές δεν έχουν μόνο υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτές και φυτικές ίνες, αλλά έχουν επίσης ψευδάργυρο, μαγνήσιο και κάλιο που υποστηρίζουν την υγιή αρτηριακή πίεση και το αγγειακό περιβάλλον», εξηγεί. «Οι διαλυτές ίνες τους μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη δέσμευση της χοληστερόλης και των χολικών οξέων στο έντερο, ώστε να αποβάλλεται περισσότερη, γεγονός που μπορεί να μειώσει την LDL στο πλαίσιο μιας συνολικής υγιεινής για την καρδιά διατροφής». Μια διαφορετική μελέτη στο Nutrients διαπίστωσε ότι η κατανάλωση φακών καθημερινά μείωσε τόσο τα επίπεδα ολικής όσο και της LDL χοληστερόλης.