Το καλύτερο ρόφημα (αργά το βράδυ) για άτομα με υψηλή χοληστερίνη, είναι το τσάι από άνθη ιβίσκου, σύμφωνα με ειδικούς. Πρόκειται για ένα ρόφημα που θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο για την υγεία της καρδιάς.

Όταν καταναλώνεται πριν τον ύπνο, μπορεί να βοηθήσει τόσο στη χαλάρωση όσο και στη ρύθμιση των επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Η απουσία καφεΐνης συμβάλλει στην ηρεμία του οργανισμού και διευκολύνει τον ύπνο. Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο ρόφημα μπορεί να έχει θετική επίδραση στη χοληστερίνη.

Ο ιβίσκος είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, κυρίως ανθοκυανίνες, οι οποίες βοηθούν στην πρόληψη της οξείδωσης της LDL («κακής» χοληστερίνης). Η οξειδωμένη LDL σχετίζεται με τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες. Επιπλέον, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το τσάι ιβίσκου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της HDL («καλής» χοληστερίνης) και στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

Παράλληλα, το ρόφημα ιβίσκου λειτουργεί και ως φυσικός αναστολέας του ενζύμου ACE, συμβάλλοντας στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Αυτό έχει συνολικό όφελος για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς μειώνει το φορτίο στην καρδιά. Επίσης, οι ανθοκυανίνες παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και άλλων χρόνιων νοσημάτων.

Συνολικά, το τσάι ιβίσκου θεωρείται μια απλή, φυσική και ευχάριστη επιλογή πριν από τον ύπνο που μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς και να συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερίνης, στο πλαίσιο ενός γενικότερου υγιεινού τρόπου ζωής.

Οι διαιτολόγοι προτείνουν επίσης συμπληρωματικά μέτρα για τη μείωση της χοληστερίνης:

Δοκιμάστε ψύλλιο

Η διαιτολόγος Ella Davar προτείνει το ψύλλιο, μια διαλυτή φυτική ίνα που μειώνει την LDL δεσμεύοντας τα χολικά οξέα και βοηθώντας στην αποβολή τους. Μπορεί να βρεθεί σε δημητριακά ή σε μορφή σκόνης για ροφήματα, smoothies ή σούπες.

Χυμός βύσσινο

Το βύσσινο αποτελεί μία από τις καλύτερες φυσικές πηγές μελατονίνης που βοηθά στον ύπνο και είναι πλούσιο σε ανθοκυανίνες. Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL.

Ασκηθείτε

Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στην αύξηση της HDL και στη μείωση της LDL. Στόχος: 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα.

Το γέλιο κάνει καλό

Σε μελέτες το έντονο γέλιο έχει συνδεθεί με αύξηση της HDL και μείωση της φλεγμονής.

Συμπέρασμα ειδικών

Αν τα αποτελέσματα της χοληστερίνης σου δεν ήταν τα αναμενόμενα, υπάρχουν πολλές αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής που μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη και η ρουτίνα πριν τον ύπνο με ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι ιβίσκου μπορεί να συμβάλει σε μια πιο υγιή καρδιά και καλύτερες τιμές χοληστερίνης στο μέλλον.

Με πληροφορίες από eatingwell.com