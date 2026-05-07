Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι «εχθρικές μονάδες» υπέστησαν ζημιές και αποχώρησαν.

Nέα ένταση στο Ιράν με τις πληροφορίες από κρατικά Μέσα να μεταδίδουν, αργά το βράδυ της Πέμπτη, πως οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ και την Τεχεράνη να απαντά με πυραύλους.

Επικαλούμενο έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, το ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, ανέφερε πως ο ιρανικός στρατός εκτόξευσε πυραύλους σε «εχθρικές μονάδες».

«Ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο, όταν εχθρικές μονάδες που επιχειρούσαν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ δέχτηκαν πυρά ιρανικών πυραύλων και αναγκάστηκαν να φύγουν, αφού υπέστησαν ζημιές», ανέφεραν την Πέμπτη τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώνυμο στρατιωτικό αξιωματούχο.

Χωρίς να αναφέρεται στην επίθεση ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του Ιρανικού κοινοβουλίου έγγραψε σε ανάρτησή του πως «Η επανάληψη του ίδιου λάθους ξανά και ξανά δεν θα σου δώσει διαφορετική απάντηση· μόνο μια πιο δυνατή. Σεβαστείτε το νέο Ναυτικό Καθεστώς του Ιράν».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Tasmin, τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά του ΠΝ των ΗΠΑ έγιναν στόχος του ναυτικού του Ιράν. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η αεράμυνα του Ιράν καθώς ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στην περιοχή Μινάμπ, μια πόλη ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς. Και οι δύο βρίσκονται βόρεια του Στενού του Ορμούζ.

