Ο καιρός των επόμενων ημερών. Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αρκετή συννεφιά θα μας… συντροφεύει την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι κάποιες βροχές θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα. Μετά το μεσημέρι οι βροχές θα δυναμώσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα θα έχουμε και στην Αττική. Το βράδυ οι μπόρες θα διατηρηθούν στα βόρεια, κεντρικά και δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες εντάσεως 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 στα κεντρικά, τους 22-23 στα δυτικά και στα ανατολικά έως και 22 βαθμούς. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει από 19 έως και 22 βαθμούς και στα νότια ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς.

Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συννεφιές με τοπικά φαινόμενα αλλά και αρκετά ανοίγματα με ηλιοφάνεια και τη Δευτέρα όπως και την Τρίτη θα έχουμε λιγότερα σύννεφα.

Η θερμοκρασία θα είναι σε άνοδο με τους 31-32 βαθμούς να… φτάνουν στην χώρα μας την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου έως και τις 14/5 ο καιρός θα είναι καλός και από 15-16/5 και ειδικότερα στις 17-18/5 θα έχουμε οργανωμένες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=vXETdT1RVps}