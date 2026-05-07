Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία από τη Δευτέρα.

Η άνοιξη συνεχίζει να δείχνει το πιο ζεστό της πρόσωπο, καθώς σήμερα, Τετάρτη 7 Μαΐου, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος σε όλη τη χώρα, με αυξημένες θερμοκρασίες και αραιές νεφώσεις. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τοπικοί όμβροι αναμένονται κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει σχετικά καθαρή μέχρι σήμερα, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική θα ξεκινήσει από τα δυτικά, επηρεάζοντας αρχικά τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη. Το Σάββατο το φαινόμενο θα επεκταθεί ανατολικότερα, φτάνοντας στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και πιο ήπια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιοχές θα ξεπεράσουν τα επιτρεπτά όρια, με τιμές που μπορεί να φτάσουν τα 50-100 μg/m³, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα.

Παράλληλα, αναμένονται και λασποβροχές, οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά ήπια σήμερα, αλλά θα ενταθούν από το πρωί της Παρασκευής κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το απόγευμα και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς.

Η Παρασκευή θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το Σάββατο η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο τοπικές βροχές στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Από τη Δευτέρα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πρώιμο καλοκαίρι, μιας και ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου.