Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Tα φασόλια αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης, ενώ ταυτόχρονα περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο και φυλλικό οξύ.

Η διατροφή υψηλής πρωτεΐνης δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τη δίαιτα Atkins μέχρι τα σύγχρονα protein snacks, η πρωτεΐνη θεωρείται βασικός σύμμαχος στην απώλεια βάρους επειδή αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ξοδεύει κανείς χρήματα σε ακριβά συμπληρώματα ή «ενισχυμένα» προϊόντα.

Ένα από τα πιο οικονομικά και ωφέλιμα τρόφιμα βρίσκεται στα περισσότερα σπίτια: τα φασόλια.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα φασόλια αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης, ενώ ταυτόχρονα περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο και φυλλικό οξύ. Επιπλέον, έχουν ελάχιστα κορεσμένα λιπαρά και δεν περιέχουν χοληστερόλη.

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Σε αντίθεση με πολλές ζωικές πηγές πρωτεΐνης, τα φασόλια προσφέρουν έναν ισχυρό συνδυασμό πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι προκαλούν μεγαλύτερο αίσθημα πληρότητας και μειώνουν την ανάγκη για συνεχές τσιμπολόγημα μέσα στην ημέρα.

Μελέτη του 2023 για το περιοδικό Nutrients, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι, έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά φασόλια είχαν μικρότερη πιθανότητα να πάρουν βάρος σε βάθος δεκαετίας σε σύγκριση με εκείνους δεν έτρωγαν ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα μόνο φλιτζάνι φασόλια μπορεί να προσφέρει περίπου:

15 γραμμάρια πρωτεΐνης

15 γραμμάρια φυτικών ινών

Οι φυτικές ίνες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την απώλεια βάρους, καθώς βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και στη διατήρηση της δίαιτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προστατεύουν την καρδιά

Τα φασόλια δεν βοηθούν μόνο στη σιλουέτα αλλά και στην καρδιαγγειακή υγεία. Επειδή δεν περιέχουν χοληστερόλη και έχουν πολύ χαμηλά κορεσμένα λιπαρά, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης.

Παράλληλα, είναι πλούσια σε κάλιο, ένα βασικό μέταλλο που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Η πρωτεΐνη βοηθά και στη διατήρηση μυών

Όταν κάποιος έχει απώλεια βάρους, συχνά χάνει όχι μόνο λίπος αλλά και μυϊκή μάζα. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης βοηθά στη διατήρηση των μυών.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι κάνουν δίαιτα χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη από τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα ώστε να προστατεύσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Οικονομική επιλογή

Σε μια περίοδο που το κόστος τροφίμων αυξάνεται, τα φασόλια παραμένουν από τις πιο οικονομικές πηγές πρωτεΐνης. Επιπλέον, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, μειώνοντας και τη σπατάλη τροφίμων.

Πώς να τα εντάξετε πιο εύκολα στη διατροφή σας:

σε σούπες και λαδερά

σε ζυμαρικά

σε wraps και σάντουιτς

σε σαλάτες

Με πληροφορίες από eatingwell.com