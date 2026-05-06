Η Ryanair θα μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις με χαμηλότερο κόστος για την ίδια.

Η απόφαση της Ryanair να καταργήσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης από τον προσεχή χειμώνα σηματοδοτεί μια εξέλιξη με πολλαπλές επιπτώσεις για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Parallaximag.gr κλιμάκιο της εταιρείας βρέθηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζομένους για την απόφαση, η οποία, τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο, θεωρείται οριστική.

Η εταιρεία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη Fraport Greece, η οποία φέρεται να ζητά αύξηση της τάξης του 15% στα τέλη για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Από την πλευρά της, η Ryanair επιλέγει να μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο μέλλον, εφόσον μεταβληθούν οι όροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Parallaximag, η Ryanair εμφανίζεται ανοιχτή στο αν αλλάξει κάτι στις επαφές που γίνονται με την Fraport και τους αρμόδιους φορείς να ανακαλέσει την απόφαση που έχει λάβει για τον προσεχή χειμώνα. Ωστόσο, όπως φαίνεται από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας τουλάχιστον, θεωρούν για την ώρα απίθανο ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άμεσα. Φυσικά μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα, θα επηρεάσει και τις πτήσεις, αφού προς το παρόν θα πραγματοποιούνται ελάχιστες προς δύο με τρεις προορισμούς και αυτές από άλλες βάσεις. Εκτός βέβαια των πτήσεων έντονη ανησυχία επικρατεί και για το τι μέλλει γενέσθαι για τους εργαζόμενους της Ryanair στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι θα αναγκαστούν να «ζυγίσουν» τις επιλογές τους σχετικά με τις εναλλακτικές που τους προτείνει η εταιρεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibhvbb2lw6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέος κύκλος επαφών

Το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair, ενώ για το μεσημέρι (2.30 μμ) συγκαλεί σύσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Στη σύσκεψη, στην οποία έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, φορείς του τουρισμού, τα επιμελητήρια κ.α. θα γίνει πλήρης ενημέρωση για το θέμα και τη διαχείρισή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό. Επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας. Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες και στηρίζει τις ενέργειες του δήμου Θεσσαλονίκης, που ζητεί, από την εταιρεία Ryanair και τις Αρχές του Αεροδρομίου, άμεση, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των σχετικών αναφορών, καθώς και την αποτροπή κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης αποχώρησης..