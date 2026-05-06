Με διαφορά δύο ημερών καταγράφηκαν δύο περιστατικά εμφάνισης φιδιών στο χώρο του σχολικού προαυλίου.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης η εμφάνιση φιδιών στο 4ο Νηπιαγωγείο Συκεών, με δύο περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε λίγες ημέρες. Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση. Η άμεση αντίδραση της καθαρίστριας, που απομάκρυνε το ερπετό, απέτρεψε τα χειρότερα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στο ίδιο σημείο, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να αναλαμβάνει αυτή τη φορά την απομάκρυνσή του σύμφωνα με το thestival.gr.

«Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο»

Οι γονείς εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι, επισημαίνοντας ότι το σχολείο βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα ή μέσα σε περιοχή με πυκνή βλάστηση. Τα ακούρευτα χόρτα και η έλλειψη τακτικής συντήρησης δημιουργούν, όπως λένε, συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση φιδιών. «Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο κοιμούνται με στρώμα κάτω στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε τον δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε κοπή των χόρτων γύρω από το σχολείο» τονίζουν. Ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, με βασικά αιτήματα τον καθαρισμό της περιοχής, την κοπή των χόρτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων πρόληψης ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.