Τρία ζευγάρια τυχερών νικητών θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι να παρακολουθήσουν τον αγώνα της φάσης των Quarter Finals που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2026.

Η Hisense, μεγάλος χορηγός του FIFA World Cup 2026™ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου διαγωνισμού, δίνοντας την ευκαιρία σε τρία ζευγάρια τυχερών νικητών να ζήσουν από κοντά μία από τις πιο συναρπαστικές στιγμές του FIFA World Cup 2026™, παρακολουθώντας τον αγώνα της φάσης των Quarter Finals, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2026 στο Μαϊάμι και θα καθορίσει τις ομάδες που θα προκριθούν στην τελική τετράδα.

Προκειμένου να συμμετέχουν στην κλήρωση, από σήμερα και μέχρι τέλος Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: να αγοράσουν μια συσκευή Hisense (Αξίας €399 και άνω – εξαιρούνται τα κλιματιστικά που συμμετέχουν ανεξαρτήτως αξίας) από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο retailer και να υποβάλουν την απόδειξη αγοράς τους στην ειδική φόρμα συμμετοχής.

Το πακέτο του διαγωνισμού περιλαμβάνει, για κάθε νικητή και τον συνοδό του:

1. Εισιτήρια για τον αγώνα της 11ης Ιουλίου στο Maimi

2. Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Διαμονή στο Miami για το διάστημα του αγώνα

Μέσα από αυτή την ενέργεια, η Hisense επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στο πλευρό του FIFA World Cup 2026™, συνδέοντας την τεχνολογία με τις μεγάλες στιγμές που ενώνουν εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και στην εμπειρία του καταναλωτή, η εταιρεία δίνει στο κοινό τη δυνατότητα όχι μόνο να απολαμβάνει τη δράση από το σπίτι, αλλά και να τη ζήσει από κοντά, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται εκεί όπου γεννιούνται οι πιο μεγάλες στιγμές.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις, ακολουθεί η φόρμα συμμετοχής: https://gr.hisense.com/hisense-fifa-2026-award-game