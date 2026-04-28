H FIFA, ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/76/-19/7), πρόκειται να εισαγάγει μια αλλαγή στους κανονισμούς της για τις κίτρινες κάρτες.

Η αλλαγή, η οποία θα συζητηθεί και θα εγκριθεί από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ (28/4), περιλαμβάνει την ακύρωση των κίτρινων καρτών σε δύο βασικά σημεία κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Συγκεκριμένα, οι κίτρινες κάρτες που λαμβάνονται κατά τη φάση των ομίλων θα ακυρώνονται μετά τους τρεις πρώτους αγώνες.

Το ίδιο θα συμβεί και μετά τους προημιτελικούς, εξαλείφοντας έτσι τυχόν κίτρινες κάρτες που έχουν συσσωρευτεί στη φάση των «32», των «16» και στους προημιτελικούς.

Στόχος της αλλαγής είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος αποκλεισμών στα καθοριστικά στάδια του τουρνουά, ειδικά δεδομένης της νέας μορφής των 48 ομάδων, η οποία περιλαμβάνει έναν επιπλέον γύρο στο δρόμο προς τα ημιτελικά.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάστηκαν ήταν η αύξηση του αριθμού των κίτρινων καρτών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση μιας αποκλεισμού, αλλά η FIFA επέλεξε αντ' αυτού μια σταδιακή εξάλειψη του αριθμού των κίτρινων καρτών.

Μέχρι σήμερα η συσσώρευση κίτρινων καρτών «μηδενιζόταν» μόνο μετά τα προημιτελικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ