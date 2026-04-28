Η εκτίναξη των κερδών αναζωπυρώνει τη συζήτηση για φόρο υπερκερδών στις ενεργειακές εταιρείες, την ώρα που οργανώσεις κατά της ενεργειακής φτώχειας υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις επωφελούνται ενώ τα νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι traders πετρελαίου της εταιρείας εκμεταλλεύτηκαν τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός ανακοίνωσε κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 4,3 δισ. δολαρίων, έναντι 1,9 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο των τριών πρώτων μηνών του 2025.

Η αύξηση αυτή αντανακλά ένα «εξαιρετικό» αποτέλεσμα στο trading πετρελαίου, ανέφερε η BP σε ανακοίνωση αποτελεσμάτων την Τρίτη. Οι traders επωφελούνται από μεγάλες μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου εφόσον μπορούν να προβλέψουν σωστά την κατεύθυνση της αγοράς.

Στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν επίσης τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους στον τομέα διύλισης, καθώς και η ισχυρότερη επίδοση της δραστηριότητας midstream, η οποία αφορά την αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 2,8% στο Λονδίνο, διαπραγματευόμενη στις 5,88 λίρες (8 δολάρια).

Η διευθύνουσα σύμβουλος Μεγκ Ο’Νιλ - η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στις αρχές Απριλίου και είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της εταιρείας - δήλωσε ότι η BP «εργάζεται αδιάκοπα» για τη διατήρηση αξιόπιστης παραγωγής. «Συνεργαζόμαστε με πελάτες και κυβερνήσεις ώστε τα καύσιμα να φτάνουν εκεί όπου χρειάζονται, συμβάλλοντας στον περιορισμό των διαταραχών», πρόσθεσε.

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε την Τρίτη τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του πετρελαίου διαπραγματευόταν περίπου στα 73 δολάρια λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Στην αρχή του έτους βρισκόταν στα 60 δολάρια.

Σημειώνεται πως η οργάνωση «End Fuel Poverty Coalition» έχει ζητήσει την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιρειών που επωφελούνται από την ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν. «Αυτά τα αστρονομικά κέρδη αποτελούν μια ηχηρή υπενθύμιση ότι όταν οι συγκρούσεις αυξάνουν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι ενεργειακές εταιρείες κερδίζουν και τα νοικοκυριά πληρώνουν», δήλωσε σε ανακοίνωση ο συντονιστής της οργάνωσης, Σάιμον Φράνσις.

Πηγή: CNN