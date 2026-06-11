Ο Μπαλέρντι υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια προπόνησης την προηγούμενη εβδομάδα και τέθηκε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής για το Μουντιάλ 2026 κλήθηκε ο Μάρκος Σενέσι, αντικαθιστώντας τον Λεονάρντο Μπαλέρδι της Μαρσέιγ, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Ο 29χρονος αμυντικός, ο οποίος αποτελεί πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της Τότεναμ, θα ενσωματωθεί άμεσα στη λίστα των 26 ποδοσφαιριστών και την προετοιμασία της «Αλπισελέστε».

{https://x.com/JovemPanEsporte/status/2065171679744012705}

Ο Μπαλέρντι υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια προπόνησης την προηγούμενη εβδομάδα και τέθηκε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Σενέσι πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Premier League με τη Μπόρνμουθ και θεωρείται ένας από τους πλέον αξιόπιστους Αργεντινούς κεντρικούς αμυντικούς που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο Σενέσι την ώρα που κλήθηκε στην αποστολή της Αργεντινής βρισκόταν διακοπές με την σύντροφό του.

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Η Αργεντινή θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Αλγερία στο Κάνσας Σίτι, στο πλαίσιο του 8ου ομίλου, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και την Ιορδανία.