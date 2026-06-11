Για το καθεστώς εισόδου στις ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων τους θα κάνουν πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς οι φιλάθλοι τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ λόγω προβλημάτων με τις βίζες τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ακτής Ελεφαντοστού και της Σενεγάλης βρέθηκαν προ εκπλήξεως, καθώς οι αρμόδιες αρχές δεν κατάφεραν να εκδώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ταξιδιωτικές βίζες. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο αφρικανικές ομάδες θα στερηθούν τη θερμή συμπαράσταση των φιλάθλων τους στα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια της διοργάνωσης, αφήνοντας τις εξέδρες χωρίς το παραδοσιακό, γεμάτο παλμό χρώμα τους.

Το εν λόγω περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα εξωαγωνιστικά προβλήματα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα οποία προκαλούνται εξαιτίας της αυστηρής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Οι οπαδοί έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ακτής Ελεφαντοστού, στο έδαφός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας», ανέφερε στο AFP ο Ζουλιέν Κουάδιο Άδωνις, πρόεδρος της επιτροπής φιλάθλων της Ακτής ελεφαντοστού (CNSE).

«Αυτή η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για εμάς επειδή μας εμποδίζει να εκπληρώσουμε το θεμελιώδες καθήκον μας, που είναι να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιδείξει τον πολιτισμό μας και την εμπειρία μας στην κουλτούρα των οπαδών στις κερκίδες», πρόσθεσε ο επικεφαλής αυτού του οργανισμού, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Αθλητισμού της χώρας.

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Για το καθεστώς εισόδου στις ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι τα εισιτήρια των αγώνων δεν αποτελούν βίζες.