Ο πρώτος Ισπανός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει το βάρος του σε ντομάτες ήταν το 2010 ο Χεσούς Νάβας για την κατάκτηση του Μουντιάλ στη Νότια Αφρική το 2010.

Οι Φαμπιάν Ρουίθ και Γκάβι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ισπανίας και εκτός από το μετάλλιο, το τρόπαιο (και το δαχτυλίδι που θα πάρουν για πρώτη φορά φέτος- νέος κανόνας Τραμπ) πήραν και το βάρος τους σε ντομάτες.

Η ειδική αυτή απονομή πραγματοποιήθηκε στην γενέτειρά τους στο Los Palacios y Villafranca την Τρίτη, αφού πρώτα οι συμπατριώτες τους τούς υποδέχθηκαν ως ήρωες.

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Η παράδοση έχει αρχίσει από το 2010 όταν ο Χεσούς Νάβας, από την ίδια πόλη επίσης και μέλος της πρώτης ομάδας της Ισπανίας που κέρδισε το Μουντιάλ έλαβε ως «δώρο» από την πόλη του, το βάρος του σε ντομάτες.

Ο Ρουίθ της Παρί σεντ Ζερμέν πήρε 84 κιλά ντομάτες και ο Γκάβι της Μπαρτσελόνα μόλις 68 κιλά.

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Ντομάτες και ποδοσφαιριστές

Η πόλη τους, η Los Palacios y Villafranca, βρίσκεται στην Ανδαλουσία στα νότια της Ισπανίας και είναι διάσημη για την παραγωγή ντομάτας αλλά και τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της.

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Ο πρώην εξτρέμ της Σεβίλης και της Μάντσεστερ Σίτι, ο Νάβας, ήταν ο πρώτος που πήρε ντομάτες από τον δήμο μετά τη νίκη στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική και το Ευρωπαϊκό το 2012 και 2024. Ο Ρουίθ ήταν επίσης μέλος της εθνικής στο Euro του 2024.

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Οι Ρουίθ και Γκάβι επέστρεψαν στην Ισπανία μετά τη νίκη στον τελικό επί της Αργεντινής με 1-0 και σχεδόν 2 εκατ. Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να τους υποδεχθούν.

Με πληροφορίες του ESPN





