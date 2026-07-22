Η μακροσκελής ανάρτηση για τη Σχοινούσα, οι αναμνήσεις και οι καλοκαιρινές πόζες στο ηλιοβασίλεμα.

Μία διαφορετική και γεμάτη νοσταλγία ανάρτηση έκανε η Δούκισσα Νομικού στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την αγάπη της για τη Σχοινούσα.

Το γνωστό μοντέλο, το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα και εικόνες από τις διακοπές της στο νησί από όπου κατάγεται, περιγράφοντας παράλληλα μερικές από τις παιδικές τις αναμνήσεις της.

Στις φωτογραφίες απαθανατίζει γωνιές του νησιού, φωτογραφίες από τα παιδιά της και προσωπικές της εικόνες να ποζάρει με φόντο το νησί. Στο συνοδευτικό κείμενο, έκανε μία νοσταλγική αναφορά στο παρελθόν, τιμώντας τον παππού της, Νικήτα, αλλά και τον τόπο καταγωγής της.

«Η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα νησί στον χάρτη. Είναι η αρχή και η συνέχεια της ζωής μου.

Κάποτε, εδώ περπατούσε ο παππούς μου, ο Νικήτας. Στα ίδια σοκάκια, κάτω από τον ίδιο λαμπερό ήλιο, με τα ίδια βήματα, πριν ακόμα αλλάξουν οι εποχές. Μετά ήρθαμε εμείς. Παιδιά με αλμυρά μαλλιά, γρατζουνισμένα γόνατα, ξυπόλητα όλη μέρα, να ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος.

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Και τώρα, κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τα παιδιά μου να τρέχουν στα ίδια μονοπάτια, να παίζουν κρυφτό στα ίδια σημεία, να βουτούν στις ίδιες θάλασσες που κολυμπούσα κάποτε κι εγώ.

Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον κύκλο. Στις ρίζες που βαθαίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στις αναμνήσεις που χτίζονται από γενιά σε γενιά και γίνονται καταφύγιο.

Εδώ ο χρόνος σταματάει. Μένουν μόνο το αεράκι, η αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας, τα γέλια που αντηχούν στα πέτρινα σοκάκια και η ανεμελιά.

Γιατί τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές».

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