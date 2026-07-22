Ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν χωράει βελτιώσεις, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Την κατάργηση του αντισυνταγματικού νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ζητά με ανάρτησή του ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Με σαφείς και «καθαρές» όπως λέει κουβέντες ζητά δημόσια, δωρεάν και αυτοδιοικούμενα πανεπιστήμια ενώ αφήνει αιχμές και για τα κόμματα της Αριστεράς για το θέμα.

«Καθαρές κουβέντες, τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι μόνο δημόσια. Έχεις ακούσει ποτέ κάποιον να διατυπώνει μία άποψη και μετά από λίγο μέσα στην ίδια άποψη να την ακυρώνει; Αυτό ακριβώς συμβαίνει το όνομα της Αριστεράς όταν κάποιοι μιλάνε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση] αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια από τη μία αλλά θα τα κρατήσουμε, λένε από την άλλη. Δεν θέλουμε καμία αλλαγή στο άρθρο 16 αλλά θα κρατήσουμε τον νόμο που το καταστρατηγεί. Και όλα αυτά χρησιμοποιώντας δικαιολογίες για να τα έχουν καλά με όλους: και με το παρελθόν τους αλλά και με τους ιδιοκτήτες της ιδιωτικής εκπαίδευσης» συνεχίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης καταλήγει στο βίντεο λέγοντας πως «ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν χωράει βελτιώσεις. Πρέπει να καταργηθεί και να ανασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών τους πανεπιστημίων, γιατί ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός, βάζει οικονομικά εμπόδια στους νέους και τις νέες που θέλουν να σπουδάσουν και δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι δημόσια, δωρεάν και ελεύθερα. Καθαρές κουβέντες».

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