« Οι πολιτικές δυνάμεις που θεωρούν ιστορικά αναγκαία την παρουσία μιας ισχυρής Αριστεράς, τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία, μπορούν να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, διάλογο και μια ευρύτερη προσπάθεια ανασύνθεσης » ανέφερε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης παραχώρησε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

« Οι πολιτικές δυνάμεις που θεωρούν ιστορικά αναγκαία την παρουσία μιας ισχυρής Αριστεράς, τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία, μπορούν να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, διάλογο και μια ευρύτερη προσπάθεια ανασύνθεσης », τόνισε και υπογράμμισε ότι η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές εξελίξεις και οι κοινωνικοί συσχετισμοί μετακινούνται προς συντηρητικότερες κατευθύνσεις.

Ερωτηθείς γιατί τα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη δεν επέστρεψαν μετά την απομάκρυνσή του, ο Γ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι η εκλογή Κασσελάκη υπήρξε η αφορμή και όχι η βαθύτερη αιτία της αποχώρησης.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν ήταν ένας κομήτης που περνούσε απέξω και ήρθε και πήρε το κόμμα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είχε διαμορφωθεί επί χρόνια μια πολιτική κουλτούρα που αποθέωνε τον εκάστοτε ηγέτη ως «Μεσσία», ως τον χαρισματικό μονομάχο που θα αντιμετωπίσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε: « Πρόκειται για μια βαθιά λανθασμένη πολιτική αντίληψη, η οποία αποπολιτικοποιεί τη λειτουργία ενός κόμματος και υποκαθιστά τις συλλογικές διαδικασίες, το πρόγραμμα και την κοινωνική δράση με την αναζήτηση του κατάλληλου αρχηγού ».

Ο κ. Κασσελάκης, ανέφερε, βρήκε πρόσφορο έδαφος πάνω σε αυτή την κουλτούρα και οικοδόμησε το δικό του πολιτικό σχέδιο. «Γι’ αυτό και η αποχώρησή του δεν μπορούσε να επαναφέρει αυτομάτως τον ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κατάσταση. Ο χρόνος δεν πάγωσε την περίοδο Κασσελάκη και, όταν εκείνος έφυγε, τα πράγματα δεν αποκαταστάθηκαν», υπογράμμισε. Η συγκεκριμένη περίοδος, πρόσθεσε, αποτέλεσε μια βαθιά μετασχηματιστική διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ, με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για το ίδιο το κόμμα, αλλά και για τη συνολική αξιοπιστία της Αριστεράς .

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Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο βρετανικό Εργατικό Κόμμα, σχολιάζοντας την αντίληψη σύμφωνα με την οποία η πολιτική επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την επιλογή του πιο χαρισματικού, λαϊκού ή επικοινωνιακά αποτελεσματικού προσώπου. Ανέφερε ότι είναι θετικό μια πολιτική ηγεσία να ακούει τα μηνύματα της κοινωνικής βάσης και να προσαρμόζεται σε αυτά. « Ωστόσο η διαρκής αναζήτηση ενός πιο δημοφιλούς αρχηγού μπορεί εύκολα να μετατρέψει την πολιτική σε μια διαδικασία “καλλιστείων ”, επηρεασμένη από τη λογική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», υπογράμμισε. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα «δίκοπο μαχαίρι», καθώς η ανανέωση και η κοινωνική λογοδοσία μπορεί να καταλήξουν στην πλήρη προσωποποίηση και αποπολιτικοποίηση της δημόσιας ζωής.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή και διακριτή πολιτική έκφραση της Αριστεράς. Η προσπάθεια αυτή, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τα υφιστάμενα κόμματα και τις οργανώσεις. Πρέπει να συμπεριλάβει ανένταχτους πολίτες, προσωπικότητες και ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται εκτός συλλογικών σχημάτων, αλλά εξακολουθούν να αναζητούν τρόπο πολιτικής έκφρασης και δράσης, τόνισε.

Όπως ανέφερε, υπάρχει πολύς κόσμος της Αριστεράς που παρακολουθεί με δυσαρέσκεια και αμηχανία τις σημερινές εξελίξεις, αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται και δεν θεωρεί ότι το κενό αυτό καλύπτεται από την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. « Αυτός ο κόσμος αξίζει να έχει πολιτική εκπροσώπηση, ώστε την επόμενη ημέρα να υπάρχει ισχυρή Αριστερά στη Βουλή και στην κοινωνία και να δίνει μάχες », τόνισε.

Ο Γ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι καμία προσπάθεια κοινής πολιτικής έκφρασης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ουσιαστική προγραμματική συζήτηση. Όπως είπε, οι δυνάμεις που ενδιαφέρονται για την ανασύνθεση της Αριστεράς πρέπει να συζητήσουν συγκεκριμένα για τις πολιτικές τους θέσεις στην ενέργεια, στην ακρίβεια, στη στεγαστική πολιτική και στη φορολογική δικαιοσύνη. «Αντίστοιχα, χρειάζεται καθαρή τοποθέτηση για την ειρήνη, τους εξοπλισμούς, τη θέση της Ελλάδας στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε. Πρόκειται, όπως τόνισε, για κρίσιμα ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να επιδιωχθεί προγραμματική σύγκλιση, ώστε η ενότητα να αποκτήσει πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο και να μην περιοριστεί σε μια εκλογική συγκόλληση .

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανήκει στην Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναπαράγει λάθη του παρελθόντος, τα οποία συνέβαλαν στην εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Υπογράμμισε: « Πρόκειται για ένα κόμμα που “τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά”, προσπαθώντας να γίνει αρεστό σε διαφορετικά και συχνά αντιφατικά ακροατήρια. Η πολιτική θέλει συγκρούσεις. Όταν προσπαθείς να είσαι αρεστός σε όλους, δεν ασκείς πολιτική. Διαχειρίζεσαι περισσότερο δημόσιες σχέσεις ».

« Μια ισχυρή εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα πρόσωπο ή σε μια επικοινωνιακή στρατηγική. Χρειάζεται σαφές πολιτικό πρόγραμμα, κοινωνικές αναφορές, συλλογική δράση και την προθυμία να εκπροσωπηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, ακόμη και όταν αυτό απαιτεί σύγκρουση με άλλα », κατέληξε.