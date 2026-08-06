Στην ενίσχυση της επιβατικής κίνησης συνέβαλε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ανάπτυξη των απευθείας συνδέσεων από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τη Ρόδο προς μικρότερους προορισμούς της χώρας.

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η AEGEAN τον Ιούλιο, καθώς μετέφερε για πρώτη φορά περισσότερους από 2 εκατομμύρια επιβάτες μέσα σε έναν μήνα. Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία εξυπηρέτησε 2.011.000 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί νέο ορόσημο στην πορεία της.

Η επίδοση αυτή σημειώθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον αεροπορικό κλάδο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας προς την περιοχή, ενώ οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τους τελευταίους πέντε μήνες.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης ήταν ισορροπημένη μεταξύ των δικτύων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και τα δύο κατέγραψαν ετήσια άνοδο 5,3%. Στο δίκτυο εσωτερικού ταξίδεψαν 886.000 επιβάτες μέσω 66 δρομολογίων προς 32 προορισμούς, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού διακινήθηκαν 1.125.000 επιβάτες μέσω 154 δρομολογίων προς 108 προορισμούς σε 43 χώρες.

Απευθείας συνδέσεις με μικρότερους προορισμούς

Στην ενίσχυση της επιβατικής κίνησης συνέβαλε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ανάπτυξη των απευθείας συνδέσεων από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τη Ρόδο προς μικρότερους προορισμούς της χώρας. Η AEGEAN προσφέρει συνολικά 38 δρομολόγια προς 24 προορισμούς εκτός Αθήνας, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ περιφερειακών περιοχών και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και την τουριστική ανάπτυξη των μικρότερων προορισμών.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με την παραλαβή επτά νέων αεροσκαφών A321neo εντός του 2026, παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το αυξημένο κόστος καυσίμων και οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην αξιοποίηση μεγαλύτερων αεροσκαφών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, γεγονός που επέτρεψε τον Ιούλιο αύξηση 4% στους επιβάτες από και προς την Αθήνα με μόλις 1% αύξηση των πτήσεων. Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τις απευθείας συνδέσεις μεταξύ περιφερειακών προορισμών, διευρύνοντας τις επιλογές μετακίνησης των επιβατών.

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Η AEGEAN συνεχίζει επίσης να κατανέμει το πτητικό της πρόγραμμα σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέσα στην ημέρα, περιορίζοντας τη συγκέντρωση πτήσεων στις ώρες αιχμής, ενώ επενδύει στην επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα, διαθέτοντας εφέτος περισσότερα εφεδρικά αεροσκάφη και πληρώματα από κάθε άλλη χρονιά.