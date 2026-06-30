Περισσότεροι από 280 νέοι και νέες έχουν ενταχθεί από την έναρξη του προγράμματος της AEGEAN.

Νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων ανακοίνωσε η AEGEAN, συνεχίζοντας μια πρωτοβουλία που υλοποιεί από το 2018 με στόχο την ενίσχυση της νέας γενιάς επαγγελματιών της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Από την έναρξη του προγράμματος, περισσότεροι από 280 νέοι και νέες έχουν ενταχθεί σε αυτό. Από αυτούς, οι 150 έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και εργάζονται ως πιλότοι στα πιλοτήρια της AEGEAN και της Olympic Air, ενώ ακόμη 88 βρίσκονται σε στάδιο εκπαίδευσης.

Στον νέο κύκλο θα επιλεγούν 40 ακόμη υποψήφιοι, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαγγελματικό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας, με οικονομική υποστήριξη που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εκπαίδευσης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα πληρώματα της AEGEAN και της Olympic Air.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις σχολές Global Aviation και Egnatia Aviation, ενώ ακολουθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση στο AEGEAN | CAE Flight Training Center για τον τύπο αεροσκάφους που θα χειρίζονται οι νέοι πιλότοι.

Το πρόγραμμα διαρκεί έως 20 μήνες και διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις και σημαντικό κόστος εκπαίδευσης, το οποίο προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ ανά υποψήφιο.

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Η συνολική επένδυση της AEGEAN στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων ξεπερνά πλέον τα 17 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, από το 2022 η εταιρεία υλοποιεί και πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση Μηχανικών Αεροσκαφών.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο ξεκινούν στις 30 Ιουνίου και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία θα αρχίσει στις 11 Ιανουαρίου 2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος της AEGEAN, όπου διατίθενται όλες οι πληροφορίες και οι όροι συμμετοχής.

