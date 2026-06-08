Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Σημαντική ώθηση στη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας αναμένεται να δώσει η νέα στρατηγική συνεργασία της AEGEAN με την Icelandair, καθώς οι δύο αεροπορικές εταιρείες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την ανάπτυξη πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare).

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές μετακίνησης και ευκολότερη πρόσβαση στα δίκτυα των δύο αερομεταφορέων. Μέσω της συνεργασίας, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους με ενιαία κράτηση, απολαμβάνοντας μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία και βελτιωμένες ανταποκρίσεις.

Οι επιβάτες της Icelandair θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο προορισμών σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω της AEGEAN, ενώ οι επιβάτες της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν προς την Ισλανδία. Οι δύο εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν το προσεχές διάστημα τις λεπτομέρειες και τα δρομολόγια που θα ενταχθούν στη συμφωνία.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 82η Ετήσια Γενική Συνέλευση της IATA, που φιλοξενήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας, διευρύνοντας τις επιλογές των επιβατών και προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς μέσω απρόσκοπτων συνδέσεων και ενιαίας ταξιδιωτικής εμπειρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Icelandair, Bogi Nils Bogason, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων ταξιδιωτικών δυνατοτήτων μεταξύ των δύο αγορών, εκφράζοντας την προσδοκία για μια μακροχρόνια και παραγωγική συνεργασία προς όφελος των επιβατών.

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της AEGEAN για συνεχή ενίσχυση του δικτύου της και διεύρυνση της παρουσίας της σε αγορές με αυξανόμενο τουριστικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή διασύνδεση της Ελλάδας.