Οι αποφάσεις αναμένεται να κινηθούν σε τρεις άξονες: φορολογικές ελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και μέτρα ανάπτυξης.

Εντατικοποιείται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το κυβερνητικό επιτελείο να επεξεργάζεται τις τελικές παρεμβάσεις που θα συνθέσουν το σχέδιο για το 2027.

Οι αποφάσεις αναμένεται να κινηθούν σε τρεις άξονες- φορολογικές ελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και μέτρα ανάπτυξης- με στόχο τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, χωρίς νέες επιβαρύνσεις για μισθωτούς και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό πλαίσιο των μέτρων έχει ήδη διαμορφωθεί, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικές επεξεργασίες και η αξιολόγηση των δημοσιονομικών περιθωρίων. Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα πολυθεματικό πακέτο που θα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμόρφωση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά θα συνδέονται με μετρήσιμους δείκτες φορολογικής και ασφαλιστικής συνέπειας. Μέσω ειδικού αλγορίθμου και συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η εμπρόθεσμη καταβολή φόρων και εισφορών και η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα μπορεί να μειώνεται σταδιακά ή ακόμη και να καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα για όσους επιδεικνύουν σταθερή συμμόρφωση.

Παράλληλα εξετάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Τα σενάρια προβλέπουν αποκλιμάκωση του ποσοστού προκαταβολής για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το σημερινό 55% κοντά ή και κάτω από το 40%, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις εξετάζονται και για τις επιχειρήσεις.

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Στο μέτωπο των εισοδημάτων, υπό εξέταση βρίσκεται η αναθεώρηση του στόχου για τον κατώτατο μισθό, με το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ έως το 2027, αντί των 950 ευρώ που αποτελούσαν τον αρχικό σχεδιασμό.

Τι εξετάζεται για συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις μετά τις πρόσφατες αλλαγές στις συντάξεις χηρείας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα 400 ευρώ από 300 ευρώ σήμερα, ενώ από την 1η Ιανουαρίου η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αναμένεται να επιτρέψει σε περίπου 400.000 συνταξιούχους να λαμβάνουν στο σύνολό τους τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο στεγαστικό, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν τόσο στη διεύρυνση της προσφοράς κατοικιών όσο και στη μείωση του κόστους στέγασης. Στα σενάρια περιλαμβάνονται νέες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις για τα εισοδήματα από ενοίκια και η ενεργοποίηση νέου προγράμματος στεγαστικών δανείων με πιο ευέλικτα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα εξετάζεται η διατήρηση ή ενίσχυση φορολογικών κινήτρων για την επαναφορά κλειστών κατοικιών στην αγορά, με προϋποθέσεις όπως η δήλωση του πραγματικού μισθώματος και η σύναψη μακροχρόνιων μισθώσεων.

Το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις σχετικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τα σημερινά δεδομένα, το οικονομικό πακέτο για το 2027 εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 1,2 και 1,4 δισ. ευρώ. Εφόσον υπάρξει διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων, το συνολικό ύψος των μέτρων θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ σε ορίζοντα τετραετίας οι συνολικές φορολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να φθάσουν τα 5 δισ. ευρώ.