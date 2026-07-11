Μόνο οριακές αλλαγές μπορούν να γίνουν λέει τώρα η κυβέρνηση.

Σε εκλογικό κίνδυνο μετατρέπονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τη Ν.Δ. Δεδομένου ότι όλες οι έρευνες έχουν κλείσει οριστικά την πόρτα στην κυβέρνηση. Λόγω τεκμαρτών λένε κάποιοι. Λόγω των υποχρεωτικών POS και της ψηφιακής κάρτας, λένε κάποιοι άλλοι.

Γεγονός είναι ότι από τους 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες την Ν.Δ. είχε ψηφίσει το 40%. Περίπου 160.000.

Τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι τους κινδυνεύει να χαθεί οριστικά.Γι΄ αυτό και το οικονομικό επιτελείο ξεκινάει συναντήσεις για να δει πώς θα αλλάξει το κλίμα. Με τις πληροφορίες να επιμένουν, ωστόσο, ότι μόνο οριακές αλλαγές μπορούν να γίνουν στο τεκμαρτό εισόδημα. Με αντάλλαγμα άλλου είδους κίνητρα...

Λ.Ι.