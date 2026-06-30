Η υπόθεση αφορούσε ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία έως τον Μάιο του 2024 και υποστήριξε ότι δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα και να αποκτήσει εισόδημα μέσα στο ίδιο έτος.

Πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) αναδεικνύει με σαφή τρόπο τα όρια της αμφισβήτησης του νέου τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, επιβεβαιώνοντας ότι η επίκληση αντικειμενικών λόγων, όπως η στρατιωτική θητεία, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, όχι όμως και στην πλήρη απαλλαγή από τη φορολογική επιβάρυνση.

Η υπόθεση αφορούσε ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία έως τον Μάιο του 2024 και υποστήριξε ότι δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα και να αποκτήσει εισόδημα μέσα στο ίδιο έτος. Παράλληλα, ανέφερε ότι διατηρούσε την επαγγελματική του ιδιότητα κυρίως για λόγους αδειοδότησης και όχι επειδή ασκούσε ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.

Αρχικά, η φορολογική διοίκηση προσδιόρισε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα του επαγγελματία στις 11.620 ευρώ, επιβάλλοντας φόρο ύψους 1.718,05 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, έγινε δεκτό το αίτημά του για μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος λόγω στρατιωτικής θητείας, με αποτέλεσμα η τελική οφειλή να περιοριστεί στα 1.107,19 ευρώ.

Ο φορολογούμενος επιδίωξε περαιτέρω μείωση ή και ακύρωση της επιβάρυνσης, επικαλούμενος την απουσία πραγματικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του, κρίνοντας ότι δεν ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την πλήρη αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος μέσω αιτήματος φορολογικού ελέγχου. Αντίθετα, περιορίστηκε στην επίκληση αντικειμενικού λόγου, δηλαδή της στρατιωτικής θητείας, η οποία επιτρέπει μόνο αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος.

Το βασικό συμπέρασμα από την εν λόγω υπόθεση είναι πως είναι ότι η ύπαρξη ειδικών περιστάσεων, όπως η στρατιωτική θητεία, η ασθένεια ή άλλοι αντικειμενικοί λόγοι, δεν συνεπάγεται αυτομάτως μηδενική φορολόγηση. Για να αμφισβητηθεί πλήρως το τεκμαρτό εισόδημα απαιτείται η τήρηση της ειδικής διαδικασίας και η υποβολή αιτήματος ελέγχου με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

