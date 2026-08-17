Για κάποιους οι διακοπές στα ελληνικά νησιά δεν ήταν και τόσο ονειρεμένες.

Τα γαλαζοπράσινα νερά, οι παραλίες και τα γραφικά νησιά προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Για ορισμένους, όμως, το ταξίδι με ταχύπλοο στις Κυκλάδες εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία, λόγω των ισχυρών ανέμων και των κυμάτων.

Τα δρομολόγια μεταξύ των νησιών, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, μπορούν να μετατραπούν σε μια δύσκολη δοκιμασία για όσους είναι επιρρεπείς στη ναυτία. Δεν είναι τυχαίο ότι ταξιδιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένα ταχύπλοα ως «κομήτες του εμετού» ή ακόμη και ως «τον χειρότερο εφιάλτη».

«Δεν είχα ξαναδεί το παιδί μου να πρασινίζει»

Η Όστιν Κρότο ταξίδευε με τον σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά της από τη Σύρο προς την Αθήνα, όταν η ήρεμη εικόνα του Αιγαίου άλλαξε δραματικά.

Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του πλοίου, τα κύματα άρχισαν να χτυπούν δυνατά το σκάφος, προκαλώντας έντονο κούνημα. Οι συνοδοί του πλοίου έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβάτες, ενώ οι σακούλες για τη ναυτία άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η Κρότο περιέγραψε μια εικόνα στην οποία πολλοί επιβάτες είχαν χλωμιάσει και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την έντονη ναυτία.

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«Δεν έχω ξαναδεί το πρόσωπο του παιδιού μου να πρασινίζει εντελώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πλέον καταλαβαίνει από πού προέρχεται η χαρακτηριστική εικόνα που βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια όταν κάποιος ζαλίζεται.

Έξι ώρες μέσα στα κύματα

Ανάλογη ήταν η εμπειρία της 25χρονης Έμιλι Σάβατζ, η οποία είχε σχεδιάσει ένα χαλαρό ταξίδι στην Ελλάδα με την καλύτερή της φίλη.

Η διαδρομή από τη Νάξο στη Μήλο, ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια πολύ διαφορετική εμπειρία. Σύμφωνα με την ίδια, τα κύματα ήταν τόσο δυνατά ώστε το πλοίο «πηδούσε» και οι επιβάτες σηκώνονταν για λίγα εκατοστά από τα καθίσματά τους.

Οι δύσκολες συνθήκες συνεχίστηκαν για περίπου έξι ώρες. Σε κάθε στάση του πλοίου, οι επιβάτες προσπαθούσαν να ξεκουραστούν, να κλείσουν τα μάτια τους και να αντιμετωπίσουν τη ναυτία, ενώ κάποιοι μοιράζονταν φάρμακα κατά της ναυτίας.

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Το «Μελτέμι» που δυσκολεύει τις διαδρομές στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με τον Πέτρο Ζήσιμο, διευθύνοντα σύμβουλο του ταξιδιωτικού γραφείου Hellenic Holidays, οι δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα αποτελούν συχνό φαινόμενο σε ορισμένες διαδρομές των Κυκλάδων, ιδιαίτερα λόγω των ισχυρών καλοκαιρινών ανέμων.

Το «μελτέμι» μπορεί να δημιουργήσει έντονο κυματισμό στο Αιγαίο, επηρεάζοντας διαδρομές όπως εκείνη από τη Νάξο προς τη Μήλο.

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Οι Κυκλάδες είναι από τις περιοχές που δέχονται συχνά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους του καλοκαιριού, την ίδια ακριβώς περίοδο που χιλιάδες τουρίστες κατευθύνονται προς δημοφιλείς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Μήλος.

Αντίθετα, τα Ιόνια νησιά τείνουν να έχουν πιο ήρεμες θαλάσσιες συνθήκες.

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Τα πλοία δεν ταξιδεύουν όταν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες

Παρά τις εικόνες έντονου κυματισμού που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία στους επιβάτες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αναχώρηση ενός πλοίου σημαίνει πως οι συνθήκες θεωρούνται κατάλληλες για την εκτέλεση του δρομολογίου.

Σύμφωνα με τον Σπυρίδωνα Ρούσσο, πολιτικό επιστήμονα και ειδικό σε θέματα πορθμείων, μετά από παλαιότερα σοβαρά περιστατικά ναυτίας, έχουν θεσπιστεί αυστηρά πρωτόκολλα σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων και την απαγόρευση απόπλου σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνει, οι καπετάνιοι των πλοίων είναι ιδιαίτερα έμπειροι και ένα ταξίδι με έντονο κυματισμό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πλοίο βρίσκεται σε κίνδυνο.

Γιατί τα μεγαλύτερα πλοία είναι καλύτερη επιλογή για όσους ζαλίζονται

Η Σόφι Γιάνσεν, η οποία ταξιδεύει στην Ελλάδα περισσότερες από πέντε φορές τον χρόνο και έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν 100 πλοία, υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι παραπλανητική.

Όπως εξηγεί, τα βίντεο με ακραίες εικόνες από ταξίδια σε φουρτουνιασμένες θάλασσες γίνονται εύκολα viral, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τέτοιες συνθήκες επικρατούν καθημερινά.

Η ίδια προτιμά μεγαλύτερα και πιο αργά πλοία, τα οποία είναι πιο σταθερά στο νερό και συχνά μπορούν να μεταφέρουν και αυτοκίνητα.

Για τους ταξιδιώτες που είναι επιρρεπείς στη ναυτία, η επιλογή του πλοίου μπορεί επομένως να είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του νησιού.

Τι μπορούν να κάνουν όσοι παθαίνουν ναυτία

Οι ειδικοί και οι έμπειροι ταξιδιώτες προτείνουν, μεταξύ άλλων, να επιλέγονται μεγαλύτερα πλοία και να αποφεύγονται, όταν είναι δυνατόν, τα μικρότερα και ιδιαίτερα γρήγορα ταχύπλοα.

Χρήσιμη μπορεί να είναι επίσης η προετοιμασία πριν από το ταξίδι, με προϊόντα κατά της ναυτίας, εφόσον είναι κατάλληλα για τον ταξιδιώτη, ενώ ορισμένοι επιλέγουν ακόμη και τσίχλα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η σωστή έρευνα πριν από την κράτηση. Ορισμένες δημοφιλείς διαδρομές μπορεί να εξυπηρετούνται από μικρότερα πλοία, ενώ άλλες προσφέρουν περισσότερες επιλογές με μεγαλύτερα και πιο σταθερά σκάφη.

Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες

Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένοι ταξιδιώτες στη θάλασσα, η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Οι χρυσές παραλίες, τα όμορφα βαμμένα σπίτια, τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα και η αρχαία ιστορία συνεχίζουν να προσελκύουν επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφίξεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά κατά τους πρώτους μήνες του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι Αμερικανοί επισκέπτες έχουν αυξηθεί θεαματικά την τελευταία δεκαετία.