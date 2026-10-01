Με την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ συνεχίστηκε η ανάκριση για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Εμείς τηρήσαμε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», κατέθεσε η μάρτυρας.

Επί μία ώρα κατέθετε στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς κλήθηκε να επιληφθεί του περιστατικού της ανακοπής καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής.

Η διασώστρια ρωτήθηκε από τον ανακριτή για όσα επιχειρούν να προσάψουν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί και τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο πως τηρήθηκαν απαραίτητα τα σχετικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Αντίθετα, η μάρτυρας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε τρία λεπτά από την κλήση και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως όλες τις ενέργειες για την ανάταξη του τραγουδιστή ο οποίος ήταν σε κατάσταση μυδρίασης.

Η διασώστρια προσήλθε στο γραφείο του ανακριτή, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργο Μαθιόπουλος, ο οποίος ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους δήλωσε ότι η εικόνα που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως την αντιλήφθηκε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ήταν αυτή ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς, εδώ και αρκετά λεπτά