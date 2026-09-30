Παρέμβαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για τις αναφορές περί παράνομων πρακτικών με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη.

Στις αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη τοποθετείται ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, με αφορμή και τις πληροφορίες περί πιθανής εμπλοκής φαρμακείων σε παράνομες πρακτικές. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρεται ειδικότερα σε καταγγελίες ή αναφορές για πρακτικές όπως η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα μπορούσε να είναι αντίθετη με τη φαρμακευτική νομοθεσία.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων τακτικών ή έκτακτων ελέγχων στα φαρμακεία-μέλη του. Όπως επισημαίνει, η συμμετοχή του περιορίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος συμμετέχει στις επιθεωρήσεις της Περιφέρειας κατά τον έλεγχο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και σε έκτακτους ελέγχους, όταν καλείται επίσημα από την Περιφέρεια.

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Τι γίνεται με τις καταγγελίες

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι, παρά την απουσία ελεγκτικής αρμοδιότητας, οι καταγγελίες και οι αναφορές που φτάνουν σε αυτόν σχετικά με πιθανή παράνομη ή ύποπτη δραστηριότητα φαρμακείων-μελών του δεν μένουν χωρίς συνέχεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σχετικές αναφορές διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες κρατικές αρχές, ενώ παράλληλα παραπέμπονται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για τις περαιτέρω ενέργειες.

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Η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα ΜΜΕ, με αφορμή το επίμαχο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τον αδόκητο χαμό του συμπολίτη μας. Επιθυμούμε να τοποθετηθούμε γύρω από τις αναφορές για τυχόν εμπλεκόμενα φαρμακεία σε παράνομες πρακτικές, όπως η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αντίθετη στη φαρμακευτική νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα ώστε να διενεργεί αυτεπάγγελτα τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στα φαρμακεία-μέλη του. Η συμμετοχή του Συλλόγου περιορίζεται αποκλειστικά στα προβλεπόμενα από τον νόμο: συμπαρίσταται στις επιθεωρήσεις της Περιφέρειας κατά τον έλεγχο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και σε όσους έκτακτους ελέγχους κληθεί επίσημα από την Περιφέρεια να συμμετάσχει. Πέραν τούτου, σημειώνεται ότι τυχόν καταγγελίες ή αναφορές που φτάνουν στον Σύλλογό μας σχετικά με παράνομη ή ύποπτη δραστηριότητα φαρμακείων-μελών μας, διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες κρατικές αρχές, ενώ παράλληλα παραπέμπονται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τα περαιτέρω.