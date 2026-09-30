Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τη νέα κακοκαιρία που θα σαρώσει τη χώρα με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και ισχυρές καταιγίδες – Σε Red Code η Κρήτη, πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα.

Τετραήμερη κακοκαιρία προ των πυλών με σαρωτικούς θυελλώδεις βοριάδες και ισχυρές καταιγίδες αναμένεται στη χώρα μας, με τα επικείμενα φαινόμενα να είναι αυξημένης έντασης και δυναμικής, γεγονός που οδήγησε την ΕΜΥ στο να εκδώσει έκτακτο δελτίο καιρού.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα, καθώς και αύριο (1/10). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (4/10).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και αύριο.

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Κακοκαιρία: Σε Red Code η Κρήτη έως την Κυριακή – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων που αναμένεται να φέρει μαζί της η κακοκαιρία είναι το γεγονός ότι η Κρήτη από απόψε τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Η απόφαση ελήφθη μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Κυριακής αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Παράλληλα, στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Η έντασή τους στα πελάγη εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsjw8u8tlxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για ακραία φαινόμενα

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, ενόψει της κακοκαιρίας, σε ανάρτησή του στο ιστολόγιο του κάνει λόγο για «ακραία φαινόμενα τετραημέρου», παραθέτοντας τους σχετικούς χάρτες του ECMWF για το διάστημα μεταξύ Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου και Κυριακής 4 του μήνα. Σύμφωνα με την επεξήγηση, απεικονίζεται ο διαβαθμισμένος δείκτης ακραίων τιμών του ύψους του υετού (πράσινο χρώμα), της έντασης των ανέμων (μοβ χρώμα) και των θερμοκρασιών (γκρι - μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο - κεραμιδί για τις υψηλές).

Τετραήμερη κακοκαιρία: Ισχυροί βοριάδες και βροχές – Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

Έντονη μεταβολή του καιρού αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τετραήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ECMWF και τον Δείκτη Ακραίων Τιμών EFI. Το κύριο χαρακτηριστικό της εξέλιξης του καιρού θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας, με την ένταση να κορυφώνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, βροχές και κατά τόπους αυξημένος υετός προβλέπονται κυρίως στα νοτιοανατολικά, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σε αρκετές περιοχές.

Η μεταβολή του καιρού γίνεται αισθητή από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, με ισχυρό σήμα για ακραίες τιμές ανέμων σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Οι ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν, σύμφωνα με τους χάρτες, την ηπειρωτική χώρα, το Αιγαίο και το Ιόνιο, ενώ αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και σε περιοχές των Βαλκανίων. Την ίδια ημέρα, βροχοπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, με τα Δωδεκάνησα και την περιοχή της Κύπρου να παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Παράλληλα, στα ανατολικά διαφαίνεται τάση για θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή.

Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου φαίνεται να είναι η ημέρα με το εντονότερο σήμα για ισχυρούς ανέμους. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και το Λιβυκό Πέλαγος. Παράλληλα, αυξημένα σήματα για βροχοπτώσεις εμφανίζονται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα και προς την Κύπρο. Οι θερμοκρασίες στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή.

Το Σάββατο οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν στο προσκήνιο, ωστόσο το πεδίο τους εμφανίζεται πιο περιορισμένο. Ο κύριος άξονας εντοπίζεται στο Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, με το αυξημένο σήμα να εντοπίζεται νοτιοανατολικά της Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Σημαντική βελτίωση ως προς την ένταση των ανέμων διαφαίνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Τα ισχυρά φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος, ενώ στα ηπειρωτικά η ένταση των ανέμων υποχωρεί αισθητά. Παράλληλα, εξασθενεί και το σήμα για βροχοπτώσεις, με τα εναπομείναντα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα.