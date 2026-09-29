Κρήτη και Εύβοια θα βρεθούν στο «μάτι» της νέας κακοκαιρίας με τεράστια ύψη νερού - Η προειδοποίηση Ζιακοπούλου για τα φαινόμενα του τετραημέρου.

Μια τετραήμερη κακοκαιρία θα βάλει στο στόχαστρο της την Κρήτη και την Εύβοια που σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου θα «δοκιμαστούν» από τεράστιες ποσότητες νερού που εγκυμονούν κινδύνους για τους πολίτες.

Στη νέα της πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών η μετεωρολόγος της ΕΡΤ τονίζει ότι «θα έχουμε ένα καιρό καρμπόν για τέσσερις μέρες που χρειάζεται προσοχή. Ένας καιρός που θα κυριαρχείται από θυελλώδη βοριά με εντάσεις μέσα στο αιγαίο 8 και 9 μποφόρ. Ο βοριάς των 8 και 9 μποφόρ θα σαρώσει το Αιγαίο από βορρά μέχρι νότο φέρνοντας μεγάλες εντάσεις στην θάλασσα της Κρήτης και στα Κύθηρα.»

Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές: Με το ζόρι 20αρια στην Αττική

Σύμφωνα με την πρόγνωσή της οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνοδευτούν από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική, ο υδράργυρος με δυσκολία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.Παράλληλα, βροχές αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα, κυρίως στις προσήνεμες περιοχές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η Εύβοια, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε εδάφη ήδη κορεσμένα από την κακοκαιρία του σαββατοκύριακου.

«Καμπανάκι» για κατολισθήσεις στην Κρήτη: «Θα πέσει η βροχή που πέφτει όλο τον χρόνο στην Αττική»

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι επίμονα και ασταμάτητα από την Τετάρτη έως και την Κυριακή. Η Ζιακοπούλου χτυπά «καμπανάκι» για τις μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να πέσουν στο νησί, σημειώνοντας ότι, εφόσον επιμείνουν τα συγκεκριμένα προγνωστικά στοιχεία, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες θα καταγραφεί ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε νερό εξαμήνου αλλά και σχεδόν το νερό «που πέφτει στην Αττική όλο τον χρόνο».

Προσοχή στα Βόρεια και τα Δυτικά του νησιού

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται, σύμφωνα με την πρόγνωση, κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά της Κρήτης, όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι επίμονες και κατά τόπους ισχυρές. Η μεγάλη ποσότητα νερού αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.