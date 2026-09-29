Σε φθινοπωρινή διάθεση επιμένει ο καιρός με καταιγίδες και στην Αττική το απόγευμα της Τετάρτης, η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου.

Ο καιρός και τα τερτίπια του συνεχίζονται την Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν την τιμητική τους στο μενού των φαινομένων. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA Χριστίνα Ρήγου, πέραν του άστατου καιρού θα δούμε και νέα «βουτιά» του υδράργυρου στα ανατολικά.

Πού θα δούμε καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Όπως εξηγεί στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κρήτη. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 21-22 βαθμούς, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τους 23-24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4-5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 7-8 μποφόρ.

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Η πρόγνωση για την Αττική: Πού είναι απαραίτητη η ομπρέλα

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου στην Αττική αναμένονται βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης αναμένονται έως το απόγευμα. Πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι στην ανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 7 μποφόρ και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

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Αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και στα νότια παραθαλάσσια βορειοανατολικούς έως 6 μποφόρ.