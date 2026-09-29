Η συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να κινηθεί γύρω από τη διεθνή θέση της Ελλάδας, τις γεωπολιτικές και οικονομικές μεταβολές, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο διεθνές περιβάλλον για τη χώρα.

Τη θέση της Ελλάδας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και τις στρατηγικές επιλογές για το μέλλον θα αναπτύξει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συζήτηση που θα έχει με τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου, στο πλαίσιο του Olympia Forum VII.

Aπό τις 29 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν ραντεβού σε έναν διάλογο με επίκεντρο την επόμενη ημέρα της χώρας.

Το OlympiaForum VII έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλλαγές επανακαθορίζουν τις ισορροπίες στην οικονομία, την κοινωνία, την τεχνολογία και τη διεθνή πολιτική.

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Η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση, η γεωοικονομία, η κλιματική κρίση, οι νέες υποδομές, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται να χαράξει τη δική της στρατηγική.Και ακριβώς αυτή τη συζήτηση φιλοδοξεί να υπηρετήσει το φετινό συνέδριο.

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Το OlympiaForum VII, μέσα από τις συζητήσεις και τις ομιλίες φορέων από την κεντρική πολιτική σκηνή, την περιφέρεια και τους τοπικούς παράγοντες επιχειρεί τη σύνδεση τω εθνικών στρατηγικών με τις τοπικές δυνατότητες.

Στην Αρχαία Ολυμπία, έναν τόπο με παγκόσμια ακτινοβολία, ιδιαίτερη θέση έχει και η συζήτηση για την ταυτότητα, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια.

Για τρεις ημέρες, η Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διαλόγου που αφορά ολόκληρη τη χώρα, όλους τους πολίτες.