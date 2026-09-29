Είναι δεδομένο πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει νέος γύρος παραιτήσεων από τις βουλευτικές έδρες, ανεξάρτητων βουλευτών που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Ένας εξ αυτών, όπως αποκάλυψαν, χθες, τα «Παιχνίδια Εξουσίας», θα είναι ο Διονύσης Καλαματιανός.

Είναι δεδομένο πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει νέος γύρος παραιτήσεων από τις βουλευτικές έδρες, ανεξάρτητων βουλευτών που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Ένας εξ αυτών, όπως αποκάλυψαν, χθες, τα «Παιχνίδια Εξουσίας», θα είναι ο Διονύσης Καλαματιανός.

Μάλιστα, ο βουλευτής Ηλείας θα παραστεί την Τρίτη, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο «Olympia Forum», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για το που βλέπει το πολιτικό του μέλλον. Προφανώς και δεν θα είναι ο τελευταίος σε αυτόν τον κύκλο που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του νέου έτους.

Σχετικά σύντομα θα έρθει και η παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα, που προετοιμάζει το έδαφος εδώ και καιρό…

Α.Γ.