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Το δημοσίευμα της WSJ διαψεύστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά όχι και από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το δημοσίευμα της WSJ που άναψε φωτιές:

- Ποια είναι η πηγή της αμερικανικής εφημερίδας (κάποιος από τους συμμετέχοντες στο δείπνο του Μαρτίου στο οποίο παρευρέθηκαν Παπασταύρου-Γκιλφόιλ).

- Πώς ήξερε η Αμερικανίδα πρέσβειρα ότι θα πέσει δυο μήνες μετά η κυβέρνηση της Ρουμανίας.

- Πώς δικαιολογείται η παρουσία του λομπίστα Χρ. Μαραφάτσου (η οποία δεν διαψεύστηκε) σε τέτοιες συναντήσεις.

Η σιωπή του Σταύρου Παπασταύρου ίσως συνδέεται με τη δυσκολία να απαντηθούν τα δυο από τα τρία αυτά ερωτήματα.

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