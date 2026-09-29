Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το δημοσίευμα της WSJ που άναψε φωτιές:
- Ποια είναι η πηγή της αμερικανικής εφημερίδας (κάποιος από τους συμμετέχοντες στο δείπνο του Μαρτίου στο οποίο παρευρέθηκαν Παπασταύρου-Γκιλφόιλ).
- Πώς ήξερε η Αμερικανίδα πρέσβειρα ότι θα πέσει δυο μήνες μετά η κυβέρνηση της Ρουμανίας.
- Πώς δικαιολογείται η παρουσία του λομπίστα Χρ. Μαραφάτσου (η οποία δεν διαψεύστηκε) σε τέτοιες συναντήσεις.
Η σιωπή του Σταύρου Παπασταύρου ίσως συνδέεται με τη δυσκολία να απαντηθούν τα δυο από τα τρία αυτά ερωτήματα.
Α.