Δεν αδειάζει τους συναδέλφους του που αντιμετωπίζουν το μποτιλιάρισμα ως δείκτη ανάπτυξης.

Από την ώρα που η Ντόρα μίλησε για συμπτώματα αλαζονείας και καβαλημένα καλάμια, ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί. Η επιβεβαίωση της Ντόρας ήρθε πολύ γρήγορα (Θεοχάρης, Τσιάρας, Κουλκουδίνας) ολλά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ τους δικαιολογεί με το επιχείρημα ότι εκφράστηκαν με λάθος τρόπο για να πουν όμως κάτι σωστό.

Είναι ο ίδιος άλλωστε που έχει λανσάρει τη θεωρία για τη "συμμορία της μιζέριας" που περιγράφει μια κοινωνική καταστροφή για λόγους κομματικής σκοπιμότητας.

Επομένως, καταλαβαίνει και στηρίζει όσους υιοθετούν αυτή τη θεωρία ακόμη και αν δεν τα λένε όπως πρέπει και δημιουργούνται παρεξηγήσεις...

Α.