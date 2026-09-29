Το σύνορο ανάμεσα σε δύο χωράφια μπορεί να ήταν μια ξερολιθιά, μια πεζούλα, ένα μονοπάτι, μια σειρά από ελιές ή απλώς ένα σημείο που γνώριζαν οι παλιοί ιδιοκτήτες.

Πού τελειώνει το δικό μου χωράφι και πού αρχίζει του γείτονα; Μπορεί η απάντηση να φαίνεται εύκολη, όμως στην πράξη τα πράγματα συχνά μπλέκουν. Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, υπάρχουν χιλιάδες αγροτεμάχια των οποίων τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, καβγάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστικές διαμάχες.

Για πολλά χρόνια, άλλωστε, κανείς δεν μιλούσε για συντεταγμένες. Το σύνορο ανάμεσα σε δύο χωράφια μπορεί να ήταν μια ξερολιθιά, μια πεζούλα, ένα μονοπάτι, μια σειρά από ελιές ή απλώς ένα σημείο που γνώριζαν οι παλιοί ιδιοκτήτες.

Σήμερα υπάρχουν Κτηματολόγιο και σύγχρονα τοπογραφικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Μια νέα μέτρηση μπορεί να δείξει διαφορετικό όριο από εκείνο που γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες δύο γείτονες. Και τότε αρχίζουν τα δύσκολα: μετράει το Κτηματολόγιο, το συμβόλαιο ή η παλιά ξερολιθιά;

Ο ρόλος του μηχανικού

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης είναι να απευθυνθεί σε μηχανικό. Χρειάζεται σύγχρονη τοπογραφική αποτύπωση, έλεγχος των συμβολαίων και των παλιών τοπογραφικών και σύγκριση με όσα υπάρχουν πραγματικά στο έδαφος.

Αν τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα, καλό είναι οι δύο γείτονες να τα υποδείξουν από κοινού παρουσία μηχανικού. Αυτό, όμως, δεν λύνει μια πραγματική διαφωνία ιδιοκτησίας. Αν και οι δύο διεκδικούν το ίδιο κομμάτι γης, μπορεί τελικά να χρειαστεί νομική λύση.

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Τι ισχύει με το Κτηματολόγιο

Μεγάλη παγίδα είναι και η αντίληψη ότι «αφού έτσι το δείχνει το Κτηματολόγιο, εκεί θα βάλω το συρματόπλεγμα». Το κτηματολογικό περίγραμμα δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο του. Αν υπάρχει διαφορά με το συμβόλαιο, το τοπογραφικό ή ένα παλιό αναγνωρισμένο όριο, πρέπει πρώτα να βρεθεί γιατί υπάρχει αυτή η απόκλιση. Εφόσον υπάρχει λάθος στο Κτηματολόγιο, προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης.

Προσοχή χρειάζεται και στην ίδια την περίφραξη. Ακόμη και ένα συρματόπλεγμα δεν τοποθετείται παντού χωρίς έλεγχο. Ανάλογα με το ακίνητο μπορεί να απαιτείται σχετική διοικητική έγκριση, ενώ ειδικοί περιορισμοί υπάρχουν κοντά σε ρέματα, ακτές και άλλες προστατευόμενες περιοχές.

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: πρώτα βρίσκουμε πού πραγματικά τελειώνει η ιδιοκτησία και μετά εξετάζουμε πού και πώς επιτρέπεται να μπει η περίφραξη. Γιατί άλλο είναι το όριο της περιουσίας μας και άλλο το σημείο μέχρι το οποίο ο νόμος μάς επιτρέπει να την περιφράξουμε.