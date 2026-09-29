Το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε από 75 μονάδες βάσης στις 82 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα.

Επιδείνωση παρουσίασε η εικόνα στην ελληνική αγορά ομολόγων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με τις αποδόσεις να κινούνται αισθητά υψηλότερα και τις τιμές των τίτλων να υποχωρούν. Η σύγκριση των στοιχείων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μεταξύ 21 και 28 Σεπτεμβρίου 2026 δείχνει ότι οι πιέσεις απλώθηκαν σε ολόκληρη σχεδόν την καμπύλη των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Το ελληνικό δεκαετές, βασικός δείκτης για το κόστος δανεισμού της χώρας, είδε την απόδοσή του να ανεβαίνει από 4,205% στις 21 Σεπτεμβρίου σε 4,455% στις 28 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μέσα σε μία εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, η τιμή του υποχώρησε από 93,473 σε 91,616.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις υπόλοιπες διάρκειες. Η απόδοση του πενταετούς αυξήθηκε από 3,674% σε 3,885%, δηλαδή κατά περίπου 21 μονάδες βάσης, ενώ στο 15ετές ανέβηκε από 4,288% σε 4,546%, κατά σχεδόν 26 μονάδες βάσης. Στο 30ετές η απόδοση αυξήθηκε από το 4,722% στο 4,922%. Ακόμη και στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της αγοράς, το 2ετές κινήθηκε από 3,291% σε 3,426%.

Η επιδείνωση αυτή, ωστόσο, δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο. Οι αποδόσεις αυξήθηκαν έντονα και στις μεγάλες διεθνείς αγορές. Το γερμανικό δεκαετές ανέβηκε από 3,453% σε 3,636%, το ισπανικό από 3,910% σε 4,129%, το ιταλικό από 4,327% σε 4,583% και το γαλλικό από 4,450% σε 4,745%. α2 α1

Εκτίναξη του κόστους δανεισμού των ΗΠΑ

Το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε από 75 μονάδες βάσης στις 82 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα. Στο πενταετές αυξήθηκε από 39 σε 43 μονάδες βάσης και στο 15ετές από 61 σε 69 μονάδες βάσης.

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Οι αναταράξεις στην αγορά κρατικού χρέους προέρχονται κυρίως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ εκτινάχθηκε χθες σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της ιρανικής πρότασης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου έφθασε στο 5,26%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του αμερικανικού διετούς ομολόγου, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων. Η απόδοσή του ενισχύθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,94%.