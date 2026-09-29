Δίπλα-δίπλα με τον Κουλκουδίνα αναγκαστικά ο πρωθυπουργός.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην Πιερία, την Παρασκευή, είχε προγραμματιστεί πριν ο βουλευτής του νομού Σπύρος Κουλκουδίνας μαλώσει όσους γκρινιάζουν για την τιμή της βενζίνης να παίρνουν ΜΜΜ για να πάνε στη δουλειά τους.

Στα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχει προαναγγελθεί ήδη η παρουσία του στο Λιτόχωρο, για εκδήλωση σχετικά με την αναγνώριση του Ολύμπου ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.

Τώρα είναι αργά για να αλλάξει ο σχεδιασμός και οι τρεις βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται στην Πιερία (Φώντας Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Σπύρος Κουλκουδίνας) ετοιμάζονται να περπατήσουν δίπλα του για να προωθήσουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους.

Θα χρειαστεί μεγάλη μαεστρία για να αποφύγει ο Κ. Μητσοτάκης φωτογραφικό στιγμιότυπο δίπλα στον Κουλκουδίνα ο οποίος απέκτησε αναγνωρισιμότητα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και ούτε καν δείχνει να συνειδητοποιεί τη ζημιά που προκάλεσε στον εαυτό του, στο κόμμα του και στην ποιότητα του πολιτικού λόγου.

Α.