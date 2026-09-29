Να κλείσει τον κύκλο της «γαλάζιας» εσωστρέφειας επιχειρεί το Μαξίμου.

Το Μαξίμου, μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, προσπαθεί να επαναφέρει την κυβέρνηση στις ράγες της. Μετά την σκόνη που σήκωσαν οι «κακομοίρηδες» του Χάρη Θεοχάρη, οι «αλαζόνες υπουργοί» της Ντόρας Μπακογιάννη και οι «μπάφοι» του υπουργού Υγείας.

Και μαζί με αυτούς και οι δηλώσεις των βουλευτών Κουλκουδίνα και Τσιάρα για δρόμους «γεμάτους αυτοκίνητα» ως αντεπιχείρημα στο αν υπάρχει ακρίβεια ή όχι.

Άδειασμα στον Χ. Θεοχάρη για τους «κακομοίρηδες»

Τα τηλέφωνα τα τελευταία 24ωρα έχουν πιάσει φωτιά. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης αναγκάστηκε να ανασκευάσει τα περί «κακομοίρηδων» πολιτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον αδειάζει στο briefing. Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε με όλους όσοι θεωρήθηκε ότι προκάλεσαν με τις δηλώσεις τους, αλλά σε… άλλο ύφος.

Το Μαξίμου έθεσε τον Χ. Θεοχάρη εκτός γραμμής και «μάζεψε» τα υπόλοιπα «γαλάζια» φάουλ στη λογική ότι ήταν εντός γραμμής, αλλά εκτός πρέποντος ύφους.

Και κάπως έτσι η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τίτλους τέλους στον κύκλο εσωστρέφειας που άνοιξε στην κυβέρνηση.

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Ζημιά στην εικόνα της κυβέρνησης

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχωρίσει τις περιπτώσεις, γεγονός είναι ότι το μήνυμα που έχει περάσει στην κοινή γνώμη τους πιάνει όλους. Εφόσον στο τέλος της ημέρας μένουν οι εντυπώσεις.

Διότι μόνο καταστροφική μπορείς να χαρακτηρίσεις την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών ότι υπάρχουν «κόμματα που απευθύνονται στους κακομοίρηδες». Αφού, θέλοντας να παίξει με τους «Εμίρηδες και τους κακομοίρηδες», ο Χ. Θεοχάρης πρόσβαλε το εκλογικό κοινό. Τόσο απλά. Την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση ψάχνει με το… φανάρι να επαναπατρίσει στη Ν.Δ. κάποιους από τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

«Προκλητικό να λέμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια»

Απολύτως «αχρείαστες», αν όχι «βλαπτικές», χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη και τις δηλώσεις των «γαλάζιων» βουλευτών Κουλκουδίνα και Τσιάρα. Ο μεν πρώτος παρότρυνε όποιον δεν έχει λεφτά να βάλει βενζίνη να μετακινείται με τα ΜΜΕ και ο πρώην υπουργός διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, λέγοντας ότι κάθε Σαββατοκύριακο που ταξιδεύει στην εκλογική του Περιφέρεια βλέπει γεμάτη την Εθνική οδό με αυτοκίνητα.

«Δεν μπορείς να λες με οποιονδήποτε τρόπο ότι δεν υπάρχει θέμα ακρίβειας. Είναι προκλητικό. Όταν είναι μία πραγματικότητα. Όταν οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι τόσο μεγάλες που σε λίγο θα καταστήσουν απαγορευτικό να βάζεις βενζίνη ή να ανοίγεις το πετρέλαιο θέρμανσης στο σπίτι σου», λένε ακόμη και υπουργοί ασκώντας κριτική στους συναδέλφους τους.

Φυγή προς τα εμπρός από τον πρωθυπουργό

Την φυγή προς τα εμπρός της κυβέρνησης θα επιχειρήσει να σηματοδοτήσει ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτηση του στο υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Επιστρέφοντας τη συζήτηση εκεί που χτυπάει η καρδιά της κοινής γνώμης. Στα μέτρα αναχώματα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Όχι τυχαία - την ίδια ημέρα - θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών για την παράταση στο επίδομα του Diesel, με άγνωστη την πιθανή αύξηση στο ποσό της επιδότησης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επανεξετάζει την κατάσταση στις τιμές καυσίμων κάθε 15νθήμερο. Ανάλογα με τις αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές.

Όμως και εδώ κρύβονται πολλές παγίδες.

Ευθεία βολή από τον Γ. Βλάχο: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας»

Διότι το επόμενο διάστημα θα παιχτεί άλλο ενδοκυβερνητικό Debate. Αυτή τη φορά γύρω από τα μέτρα. Αν θα είναι ή όχι αποτελεσματικά. Καθώς και γύρω από πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο τους πιεσμένες κοινωνικές ομάδες. Το πρώτο καρφί το πέταξε ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Βλάχος σε ερώτηση που έκανε προς το υπουργείο Οικονομικών. «Είμαστε εκτός πραγματικότητος. Αυτό το κλίμα ενόψει εκλογών πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ξαναβρούμε το βήμα μας στην κοινωνία και να αποκαταστήσουμε την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα», είπε ο Γ. Βλάχος και ζήτησε επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών α΄ κατοικίας.