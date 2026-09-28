Το βασικό ζήτημα που έθεσε ο Γιώργος Βλάχος αφορά τη στήριξη των πολιτών που συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους.

Τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε για άλλη μια φορά η σημερινή (28/09) παρέμβαση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής ζήτησε πρόσθετα μέτρα για όσους τηρούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις, θέτοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φοροελαφρύνσεων. Όπως υποστήριξε, η πολιτεία έχει στηρίξει τους πιο ευάλωτους, όμως χρειάζεται αντίστοιχη μέριμνα για τους συνεπείς.

«Είμαστε εκτός πραγματικότητας»

Απαντώντας στον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο Γιώργος Βλάχος άσκησε εκ νέου κριτική, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση δεν κάλυψε τα ζητήματα που έθεσε. «Είμαστε εκτός πραγματικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την κυβέρνηση να ενισχύσει την επαφή της με την κοινωνία.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για τη λειτουργία των funds, καταγγέλλοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η συμπεριφορά τους απέναντι στους δανειολήπτες είναι προβληματική.

Η απάντηση του υφυπουργού

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, διευκρινίζοντας ότι δεν χαρακτήρισε «παράξενο» τον Γιώργο Βλάχο και υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δανειοληπτών.

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Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρκόπουλος απέρριψε την ανάγκη για «μαγικές λύσεις», επιμένοντας στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Οι προηγούμενες παρεμβάσεις Βλάχου

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ο Γιώργος Βλάχος έχει κατά το παρελθόν εκφράσει δημόσια διαφορετικές απόψεις από κυβερνητικές επιλογές, υποστηρίζοντας ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί βασικό ρόλο κάθε βουλευτή, ακόμη και όταν ανήκει στο κυβερνών κόμμα.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν τροφοδοτήσει συζητήσεις για τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της ΝΔ και τη στάση του απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες.

Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει την ερμηνεία περί «αντάρτικου» και παρουσιάζει τις παρεμβάσεις του ως άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στο επίκεντρο οι συνεπείς δανειολήπτες

Το βασικό ζήτημα που έθεσε ο Γιώργος Βλάχος αφορά τη στήριξη των πολιτών που συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους, παρά τις οικονομικές πιέσεις.

Η συζήτηση στη Βουλή επανέφερε έτσι στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των συνεπών δανειοληπτών και της σχέσης τους με τις τράπεζες και τα funds.