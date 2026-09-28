Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε στο 46,2%, από 45,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση κατά 60 μονάδες βάσης.

Αύξηση πωλήσεων, βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους και σημαντική ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Φάις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα περιόρισε τον καθαρό δανεισμό και βελτίωσε το κεφάλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. (Fais Group), οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 103 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε στο 46,2%, από 45,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση κατά 60 μονάδες βάσης. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 18 εκατ. ευρώ, από 17,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3%.

Ισχυρότερη ήταν η άνοδος στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 7,48 εκατ. ευρώ, έναντι 3,33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 125%. Στην επίδοση συνέβαλε το έκτακτο κέρδος ύψους 3,68 εκατ. ευρώ από την πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας του Ομίλου στη Σαντορίνη.

Η πώληση του ξενοδοχείου ολοκληρώθηκε έναντι τιμήματος 28,3 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητές του και απλούστευση της εταιρικής του δομής.

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Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, ο Όμιλος συνέχισε παράλληλα την ανάπτυξη του εμπορικού του δικτύου, ανοίγοντας τέσσερα νέα καταστήματα. Στο τέλος της περιόδου λειτουργούσε συνολικά 145 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 135 φυσικά καταστήματα και shop-in-shop, έναντι 131 στο τέλος του 2025, καθώς και δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στο μέτωπο των αποδόσεων προς τους μετόχους, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2026 ενέκρινε πρόγραμμα scrip dividend επί μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή, σε μικτή βάση, με δυνατότητα επανεπένδυσης του 50% του μερίσματος σε νέες μετοχές της εταιρείας. Παράλληλα, εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, η επιστροφή κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε εντός του Ιουλίου και ανήλθε συνολικά σε 5,0248 εκατ. ευρώ. Στις 4 Αυγούστου 2026 ολοκληρώθηκε και η καταβολή του μερίσματος, ύψους 4.238.724,11 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που επανεπενδύθηκε.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάις Συμμετοχών, Λου Φάις, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σαμ Φάις, δήλωσαν από κοινού: «Το Α΄ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος Φάις κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, με μείωση του καθαρού δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και ουσιαστική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Αναμφισβήτητα, οι πληθωριστικές πιέσεις στα λειτουργικά κόστη, όπως το κόστος προσωπικού, ενέργειας, μισθώσεων και μεταφορικών, εξακολούθησαν να επηρεάζουν τη λειτουργία μας με το επιχειρηματικό περιβάλλον να παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό. Tα έξοδα έχουν επιβαρυνθεί από την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων και ανακαινίσεις παλαιών. Οι επενδύσεις αυτές θα επιδράσουν θετικά όμως στο προσεχές διάστημα διευρύνοντας τις πωλήσεις και την κερδοφορία του ομίλου.

Συνεχίζουμε με συνέπεια τους εταιρικούς μας μετασχηματισμούς, μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο απλουστευμένης δομής που θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στις κύριες δραστηριότητές μας και στο πως θα τις αναπτύξουμε. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην πώληση της ξενοδοχειακής μας μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ., αποκομίζοντας καθαρό κέρδος €3,68 εκατ.

Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε την επέκταση του δικτύου μας, το οποίο πλέον αριθμεί 145 σημεία πώλησης σε πέντε χώρες (φυσικά και ηλεκτρονικά), ενώ επόμενος σταθμός μας είναι η Σλοβακία όπου το πρώτο μας κατάστημα KIKO Milano αναμένεται να ανοίξει σύντομα.

Παράλληλα, ενισχύουμε τις ηλεκτρονικές μας πωλήσεις, με τη λειτουργία νέων e-shops της KIKO Milano στη Ρουμανία και την Κύπρο. Στις αρχές Ιουλίου, ανοίξαμε το νέο KALOGIROU Mykonos Store στα Ματογιάννια, σε ιδιόκτητο διατηρητέο ιστορικό κτίριο. Παράλληλα, νέα σημεία πώλησης της KIKO Milano άνοιξαν στη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ελλάδα.

Ανακαινίζουμε καταστήματά μας όπου κρίνουμε απαραίτητο, όπως το MANGO στο εμπορικό κέντρο River West, έναν χώρο περίπου 1.000 τ.μ. και το κατάστημα Ferragamo στη Σταδίου, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη επενδύσει σε κεφαλαιουχικές δαπάνες περί τα €5 εκατ. το Α’ εξάμηνο φέτος».

