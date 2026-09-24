Η νέα συμφωνία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά τη συμφωνία που άλλαξε τις μετοχικές ισορροπίες στην ΚΟΡΡΕΣ και οδήγησε τελικά την εταιρεία εκτός Χρηματιστηρίου, η οικογένεια του ιδρυτή της επιστρέφει σε πιο ισχυρή θέση. Ο Γιώργος Κορρές παραμένει στο τιμόνι της επιχείρησης που δημιούργησε το 1996, αλλά αυτή τη φορά η πλευρά του περνά, μέσω της Herbarium Holding, στον κοινό έλεγχο της εταιρείας μαζί με τη Halcyon Equity Partners.

Η νέα συμφωνία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR και η Herbarium Holding Limited πρόκειται να αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ.

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ουσιαστική. Με τη συμφωνία που είχε δρομολογηθεί το 2017, ο έλεγχος της ΚΟΡΡΕΣ είχε περάσει μέσω της Nissos Holdings σε ένα σχήμα στο οποίο τον πρώτο λόγο είχε το επενδυτικό κεφάλαιο που συνδεόταν με τη Morgan Stanley. Η NHPEA Maiden Holding κατείχε το 56% της Nissos, η κινεζική Profex το 14%, ενώ η πλευρά Κορρέ διατηρούσε συνολικά το 30%.

Στο ποσοστό αυτό συμμετείχαν ο Γιώργος Κορρές με 23,85%, η Ελένη Φιλίππου με 4,77% και ο Απόστολος Κορρές με 1,38%. Η συναλλαγή εκείνης της περιόδου είχε ως συνέχεια τη δημόσια πρόταση και τελικά τη διαγραφή της ΚΟΡΡΕΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναβαθμισμένος ρόλος στην εταιρεία

Σήμερα το σκηνικό αλλάζει ξανά. Η πλευρά Κορρέ δεν βρίσκεται απλώς μέσα σε ένα σχήμα όπου ο βασικός έλεγχος ασκείται από άλλον επενδυτή. Μέσω της Herbarium περνά στον κοινό έλεγχο της ΚΟΡΡΕΣ μαζί με τη Halcyon. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της συμφωνίας για την οικογένεια: εννέα χρόνια μετά την είσοδο των ξένων επενδυτών, αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στις αποφάσεις για την εταιρεία που φέρει το όνομά της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πόσο αλλάζει αριθμητικά η συμμετοχή της οικογένειας δεν είναι ακόμη γνωστό. Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν αναφέρει ούτε τα ποσοστά που θα κατέχουν Halcyon και Herbarium μετά το κλείσιμο της συναλλαγής ούτε το τίμημα. Επομένως, δεν μπορεί ακόμη να γίνει σύγκριση του παλαιού 30% της πλευράς Κορρέ με ένα νέο συγκεκριμένο ποσοστό. Αυτό που είναι σαφές είναι η αλλαγή στο επίπεδο του ελέγχου.

Στην άλλη πλευρά του τραπεζιού βρίσκεται η Halcyon Equity Partners, η οποία επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης. Για τη Halcyon, η συμφωνία σημαίνει την είσοδο σε ένα από τα γνωστότερα ελληνικά brands στον χώρο των φυσικών καλλυντικών. Για την οικογένεια Κορρέ, όμως, έχει διαφορετική βαρύτητα: σημαίνει ισχυρότερη θέση στην επόμενη ημέρα της εταιρείας.

