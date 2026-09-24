Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ τρεις ημέρες πριν από την μεγάλη της συναυλία. Εικόνες από τις πρόβες της στη μεγαλειώδη σκηνή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση έχει ήδη ξεκινήσει και η απόλυτη ερμηνεύτρια αναμένεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, για να χαρίσει ένα μοναδικό υπερθέαμα στους θαυμαστές της.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και η παραγωγή εργάζεται πυρετωδώς, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες.

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του σταδίου.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει στηθεί μία σκηνή 360 μοιρών η οποία θα φιλοξενήσει το εντυπωσιακό act της ερμηνεύτριας, η οποία θα βρίσκεται στο stage για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να αλλάξει δύο outfits κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ γιγαντοοθόνες έχουν στηθεί στο σημείο, προκειμένου η εικόνα της να είναι ορατή από κάθε γωνιά του σταδίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης μέσα από την εκπομπή «Studio στις 3» προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από τις πρόβες της Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

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Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και οδηγίες που το κοινό θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου η συναυλία να πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα και καθυστερήσεις.

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