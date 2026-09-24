Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Κάθε ραντεβού στο First Dates είναι μια νέα σελίδα στο βιβλίο του έρωτα. Φλερτ, σπίθες, αγωνία, βλέμματα γεμάτα νόημα και υποσχέσεις ζωής. Κάθε επεισόδιο έρχεται με τρία διαφορετικά ραντεβού… και τρεις ξεχωριστές ευκαιρίες για έναν νέο έρωτα να γεννηθεί!

Η Ιωάννα δηλώνει κυνική και ότι βαριέται εύκολα, όμως αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτησή της για τον έρωτα. Δύσκολα ενθουσιάζεται, ακόμα πιο δύσκολα ερωτεύεται και αναζητά κάποιον να την ταρακουνήσει και να τη βγάλει από τη βαρεμάρα της. Θα καταφέρει, άραγε, ο συναισθηματικός και ερωτευμένος με τη ζωή Θοδωρής να τη γοητεύσει;

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Ο Γιώργος αγαπά τη metal, τα drums και τον αυτοσαρκασμό. Στο First Dates έρχεται με έναν ξεκάθαρο στόχο: να βρει την κοπέλα των ονείρων του! Συναντά την εξίσου απαιτητική Δανάη, η οποία ονειρεύεται έναν μελαχρινό άντρα με dark humor. Αν κάθε όνειρο είναι σαν αυτό το ραντεβού, αυτό το ζευγάρι ίσως να μη θελήσει ποτέ να ξυπνήσει!

Το τελευταίο ραντεβού της βραδιάς έχει ενέργεια, πολλή κουβέντα και ακόμα περισσότερο γέλιο. Η ανοιχτόμυαλη Ματούλα αναζητά έναν άντρα δίχως «red flags» και το First Dates τη φέρνει κοντά με τον Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο. Μακάρι να φύγουν και οι δύο εξίσου χαμογελαστοί από αυτό το ραντεβού!

{https://www.youtube.com/watch?v=F7oq4jYY6MI}

Ο έρωτας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα σου ανά πάσα στιγμή… Στο First Dates, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή!