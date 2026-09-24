Νέο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.

Μια γυναίκα που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Ένας άντρας που, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή, αναζητά μια νέα αρχή, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να τα ανατρέψει όλα. Δύο οικογένειες δεμένες για πάντα με αίμα, σιωπή και αδικία. Και ανάμεσά τους, ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Το «Κρίνο και Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, έρχεται απόψε στις 21:00 με τη συγκλονιστική συνέχεια μιας δυνατής ιστορίας για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια. Όμως, ενώ εκείνος τελικά σώζεται, η ίδια, αφού δέχεται τα πυρά της Μαριγώς, καταλήγει στη χωροφυλακή, όπου ανακρίνεται από τον διοικητή Λουκά Γεροδήμο.

Οι Αρβανιταίοι ψάχνουν για εξηγήσεις, ενώ οι φόβοι πως το μαχαίρωμα μπορεί να συνδέεται με το παρελθόν τους ήδη ξυπνούν. Από την άλλη, η Δέσποινα απελπισμένη προσπαθεί να βρει τρόπο να δει τη Λευκή, ενώ οι υπόλοιποι Δρογουταίοι, μη γνωρίζοντας για την επιστροφή της, κλείνονται στο σπίτι φοβούμενοι πως η επίθεση στον Μάρκο θα τους βάλει και πάλι στο στόχαστρο. Η νύχτα του γάμου, όμως, κρύβει και άλλους κινδύνους.

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Ο Στάθης, γιος του δολοφονημένου από τον Τριαντάφυλλο ξυλέμπορα, ανακαλύπτει νεκρό τον πατέρα του και μαθαίνει για τις απειλές που δέχτηκε από τους Αρβανιταίους.

Την ώρα, ωστόσο, που πάει να το καταγγείλει, κι ενώ ο Μάρκος δραπετεύει από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς του για να πάει να σώσει τη Λευκή, εκείνη συντετριμμένη που δεν κατάφερε να εκπληρώσει το χρέος προς τον αδελφό της αποπειράται να πάρει τη ζωή της.

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